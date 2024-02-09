洛阳市人大：以高质量立法助推解决停车难题

4日，洛阳市人大常委会主任李保国带队到郑州市考察停车管理立法相关工作。 4日，洛阳市人大常委会主任李保国带队到郑州市考察停车管理立法相关工作。 考察期间，洛阳市人大常委会与郑州市人大常委会举行停车管理立法座谈会。会上，洛阳市人大常委会法工委、市公安局、市城市管理局等有关单位负责同志，与郑州市有关单位负责同志进行深入交流研讨，认真学习郑州市在编制城市停车规划、优化停车设施布局、建立健全管理体制、完善收费机制、加快推进智慧停车平台建设等方面的做法，以及制定出台《郑州市停车场建设管理条例》、违停管理和处罚等方面的经验。 李保国指出，《郑州市停车场建设管理条例》是省内第一部关于停车场建设管理的地方性法规，为做好郑州市停车场建设管理工作提供了指引和依据。他指出，洛阳市人大要认真学习借鉴郑州好的经验做法，在拟制定出台停车管理条例过程中，结合洛阳实际深入调研，细致梳理、深度研究停车管理存在的问题，牢固树立有解思维，坚持依法立法与创新立法相统一，以创新立法确保我市停车管理工作合理有序。要广泛听取意见建议，聚焦人民群众反映强烈的热点难点问题，在立法内容上有所呈现，确保相关立法真管用得民心，做到党性、人民性、科学性、有效性有机统一。要切实压实责任，坚持立精准管用有效之法，不断提升创新意识，持续优化完善立法内容，科学合理厘清公安和城市管理等部门权责，细化实化具体条文，推动相关职能部门担当作为、履职尽责。要加快立法进程，坚持围绕中心、服务大局，研究科学有效措施，加快推进智慧停车平台建设，切实发挥立法实效，在助推城市提质方面持续发力，为现代化洛阳建设贡献人大力量。 郑州市人大常委会副主任魏东、洛阳市人大常委会副主任杨劭春参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)