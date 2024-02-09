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义务“磨剪子抢菜刀” 79岁老人陈丙辰一干就是9年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.05 08:24

陈丙辰在磨菜刀

　　“磨剪子嘞！抢菜刀。”以前，磨刀匠人走街串巷会这样吆喝。如今，这样的老手艺人不多见了。不过，在涧西区郑州路街道南村社区，有一位年近八旬的老人，义务为居民磨刀磨剪子，一干就是9年，成为小区的“宝藏老人”。

　　这位老人名叫陈丙辰，今年79岁，家住涧西区南华裕景城小区，他磨刀磨剪子的“工作室”设在小区楼下的南村社区第六党支部党群联络点内。

　　2月29日上午，记者来到这里，看到陈丙辰老人坐在一条长凳上，手持磨光机打磨菜刀。随后，他将菜刀放在磨刀石上手工打磨，时不时还用手指触摸刀刃，判断其锋利程度。“老陈很热心，那么大年纪了还坚持服务小区居民，大家都很敬重他。”站在一旁的居民王玉通说。

　　陈丙辰年轻时在郑州铁路局洛阳分局机械厂工作，负责维修汽车、机械，也磨过车刀等工具。退休以后，他闲不住，在老家南村开了一间电气焊杂修店，维修三轮摩托车、压面机等。因为收费低、技术又好，他的生意一直不错。当年，他有一个原则：为残疾人和困难户修车、补锅底不收费，为四邻磨刀磨剪子分文不取。

　　2015年，陈丙辰搬进南华裕景城小区。随着时代发展，磨刀磨剪子的手艺人越来越少，好不容易遇到一个，要价十块八块，有的老人生活节俭，这个收费标准让他们不能接受。可是，家里的菜刀、剪子用久了难免会钝，这可咋办？得知居民们的需求后，陈丙辰说：“以后来找我。”

　　从那以后，陈丙辰购置了长凳、磨光机、磨刀石等打磨工具，开始为辖区居民义务磨刀磨剪子。“一般的刀和剪子，不到10分钟就能磨好。”他说，如果刀刃上有豁子，需要将豁子打磨掉，重新开刃，这种情况费时费力，需要半个钟头。

　　冬季天冷，陈丙辰在“工作室”里为居民磨刀磨剪子，到了天暖和时他就挪到室外。其实，磨刀磨剪子是一项又脏又累的活儿，而且有一定危险性，他的手指被锋利的刀刃割伤，或被打磨设备擦伤，都是常有的事儿。可是，他并不在意这些，只要能服务居民，得到一句“老陈这人不错”的评价，他就满足了。有时，居民会拿来橘子、苹果等感谢，但都被他婉拒。

　　陈丙辰还受到周边小区居民的邀请，前去为大家服务。他粗略估算了一下，9年来，他累计为大家磨刀磨剪子上千把。“年前是我最忙的时候，今年过年，就磨了近百把刀和剪子。”陈丙辰说，他身体还算硬朗，只要腿脚还灵活，他会一直为居民服务。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 崔丹丹 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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