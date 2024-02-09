会说话的老物件：从太爷爷那辈传下来一方砚台 100多年了

砚台，向来有“文房之首”的美誉，被很多人喜爱并珍藏。69岁的张新立就在家中珍藏着一方砚台，是他的太爷爷留下的。这方砚台购于清咸丰年间，距今已有100多年历史，至今仍陪着他挥毫泼墨。它见证了历史变迁，也见证了家族传承。近日，他在书桌旁向记者讲起了这方砚台的故事。

有100多年历史的砚台，造型简单、古朴素雅

砚台，向来有“文房之首”的美誉，被很多人喜爱并珍藏。69岁的张新立就在家中珍藏着一方砚台，是他的太爷爷留下的。这方砚台购于清咸丰年间，距今已有100多年历史，至今仍陪着他挥毫泼墨。它见证了历史变迁，也见证了家族传承。近日，他在书桌旁向记者讲起了这方砚台的故事。

会写毛笔字让他的父亲吃上“公家饭”

张新立珍藏的这方砚台，呈对称的八边形，每个边长约6厘米，整体无任何雕饰，古朴、素雅、大气。

“据老一辈人讲，这方砚台是我的太爷爷在咸丰年间使用的，后来传给了我的爷爷。在新中国成立前夕，我的爷爷又把它传给了我的父亲，我的父亲从小就写得一手好毛笔字。”张新立说，他至今记得父亲使用这方砚台，挥毫给村里人写春联时的场景。

张新立说，这方砚台，不仅让父亲练了一手好字，还改变了父亲的人生。

随着张新立的讲述，一幅生动的画面逐渐展开。他的老家在漯河市舞阳县军张村，1947年年底刘邓大军挺进大别山时解放了这里。土改运动轰轰烈烈地展开，当时，村里的文化人屈指可数，因为他的父亲既会写毛笔字，又打得一手好算盘，分田地、整理物品、列账填表这些活儿都能干。于是组织上安排他当村里第一届农委会的财粮，相当于现在的村委会会计，他算是吃上了“公家饭”。

那时候，这方砚台出了大力。在那个年代，书写工具主要是毛笔，能用的只有用砚台研磨出来的墨汁。分田地时，不仅分给农户的地要白纸黑字地记录，就连户与户之间的木制界标上也需要用毛笔字写清楚，这方砚台跟着张新立的父亲走遍了村里的沟沟坎坎。因为记录清楚、不偏不倚，他的父亲备受村里人敬重。

用砚台给乡邻写春联 内容充满时代气息

伴随着时代变迁、社会发展，更多便捷的书写工具登场，张新立的父亲在办公时不再用毛笔、砚台。不过，砚台并没有就此“退休”，村里有婚丧嫁娶，特别是每逢新春佳节，乡亲们就会请他露一手。

张新立记得，每年春节前夕，父亲都会去集上买几张大红纸、几条墨锭，孩子们聚在一起帮忙研磨，父亲则裁好纸，挥毫疾书。

张新立记得，在不同的时期，父亲写的对联内容有相应变化。在新中国成立初期，他会写“吃水不忘挖井人 翻身不忘毛主席”；在20世纪60年代前后，就写“人民公社无限好 社会主义康庄道”；到了20世纪80年代，改革开放的春风吹遍大江南北，家庭联产承包责任制实行，大家干劲儿十足，粮食产量和农民的生活水平提高了，他的父亲以饱满的热情写下“改革春风暖民心 旧貌换新颂党恩”……

春联的内容随着时代而变，有着浓郁的时代气息。这方砚台见证了岁月变迁，陪着张新立的父亲走过了难忘的岁月，也给张新立的童年增添了许多乐趣，对张新立以后的生活有深远的影响。