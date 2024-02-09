洛阳消防救援部门提醒：莫让电动车电池“带病上岗”

最近，南京一小区因电动车起火引发火灾，导致人员伤亡，引起关注。应急管理部要求彻查各类消防隐患，集中治理电动车进楼入户等突出问题。连日来，记者走进我市部分小区，对电动车进楼入户、“飞线”充电等现象进行走访，并就电动车起火的危害与违规充电将受到怎样的处罚，采访了我市消防救援部门。

电梯里放上长椅，防止推车上楼

最近，南京一小区因电动车起火引发火灾，导致人员伤亡，引起关注。应急管理部要求彻查各类消防隐患，集中治理电动车进楼入户等突出问题。连日来，记者走进我市部分小区，对电动车进楼入户、“飞线”充电等现象进行走访，并就电动车起火的危害与违规充电将受到怎样的处罚，采访了我市消防救援部门。

有硬件设备等辅助，推车上楼现象减少

2月27日上午，记者来到涧西区周山社区和顺园小区，该小区为高层住宅，现有720余户居民。“禁止电动车进入电梯。”小区物业工作人员刚将一辆电动车推进电梯里，警报系统便响了起来，且电梯停运。小区物业公司经理张冬瑞介绍，电梯里安装有电动车“阻隔神器”，一旦有人推电动车进入电梯，“阻隔神器”便会发出警报。

“‘阻隔神器’是2022年安装的，为了防止有人推车上楼充电。”张冬瑞说，小区装有充电桩，之前仍有个别居民推车上楼。虽然物业工作人员经常上门劝说，但推车上楼的问题始终无法得到根治。自从在电梯里安装了“阻隔神器”后，再也没人推车上楼了。

在涧西区丰泽园小区，每个电梯里均放有一个长凳。小区物业公司经理陈静告诉记者，长凳的作用是为了防止有人推车上楼充电。原来，该小区充电桩较少，个别居民下班后没地方充电，就推车上楼充电，存在很大安全隐患。他们在小区增加充电桩的同时，还在电梯里放置了长凳，如今推车上楼的现象不见了。

老城区香榭里畔山兰溪小区居民王女士说，她曾见有业主带着电瓶下楼，经询问得知，该业主前一晚将电动车电瓶卸下来带回家充电，次日早上再装回车上。最近外地火灾事故频发，他们向小区物业公司反映，物业公司对此类现象进行了治理，最近没再见有人带着电瓶回家充电了。

记者走访发现，随着居民安全意识的增强，加上有科技手段、硬件设备等辅助，推车上楼的现象大大减少。

“飞线”充电现象依然存在

“飞线”充电现象依然存在，日常仍须加强治理

记者在涧西区中世西苑华庭、洛龙区龙泰C区等小区走访发现，“飞线”充电现象依然可见。

涧西区洛耐社区党支部书记张剑辉说，老旧小区存在“飞线”充电现象，跟之前小区未配套建设充电桩有关，后来有的小区虽然加装了充电桩，但数量不足、管理维护不到位，导致部分充电桩无法使用，个别居民就从家里扯线出来给电动车充电。长期以来，治理“飞线”充电是社区的一项重要工作。

涧西区华侨社区党支部书记朱春霞说，社区经常向辖区居民宣传电动车上楼充电、“飞线”充电的危害，还经常开展安全课堂、消防演练等活动。在小区改造过程中，社区积极联系厂家加装充电桩，同时就收费问题征求居民意见，征得居民同意，满足大家的电动车充电需求。