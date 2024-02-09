洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳消防救援部门提醒：莫让电动车电池“带病上岗”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.05 08:12

电梯里放上长椅，防止推车上楼

　　最近，南京一小区因电动车起火引发火灾，导致人员伤亡，引起关注。应急管理部要求彻查各类消防隐患，集中治理电动车进楼入户等突出问题。连日来，记者走进我市部分小区，对电动车进楼入户、“飞线”充电等现象进行走访，并就电动车起火的危害与违规充电将受到怎样的处罚，采访了我市消防救援部门。

　　有硬件设备等辅助，推车上楼现象减少

　　2月27日上午，记者来到涧西区周山社区和顺园小区，该小区为高层住宅，现有720余户居民。“禁止电动车进入电梯。”小区物业工作人员刚将一辆电动车推进电梯里，警报系统便响了起来，且电梯停运。小区物业公司经理张冬瑞介绍，电梯里安装有电动车“阻隔神器”，一旦有人推电动车进入电梯，“阻隔神器”便会发出警报。

　　“‘阻隔神器’是2022年安装的，为了防止有人推车上楼充电。”张冬瑞说，小区装有充电桩，之前仍有个别居民推车上楼。虽然物业工作人员经常上门劝说，但推车上楼的问题始终无法得到根治。自从在电梯里安装了“阻隔神器”后，再也没人推车上楼了。

　　在涧西区丰泽园小区，每个电梯里均放有一个长凳。小区物业公司经理陈静告诉记者，长凳的作用是为了防止有人推车上楼充电。原来，该小区充电桩较少，个别居民下班后没地方充电，就推车上楼充电，存在很大安全隐患。他们在小区增加充电桩的同时，还在电梯里放置了长凳，如今推车上楼的现象不见了。

　　老城区香榭里畔山兰溪小区居民王女士说，她曾见有业主带着电瓶下楼，经询问得知，该业主前一晚将电动车电瓶卸下来带回家充电，次日早上再装回车上。最近外地火灾事故频发，他们向小区物业公司反映，物业公司对此类现象进行了治理，最近没再见有人带着电瓶回家充电了。

　　记者走访发现，随着居民安全意识的增强，加上有科技手段、硬件设备等辅助，推车上楼的现象大大减少。

“飞线”充电现象依然存在

　　“飞线”充电现象依然存在，日常仍须加强治理

　　记者在涧西区中世西苑华庭、洛龙区龙泰C区等小区走访发现，“飞线”充电现象依然可见。

　　涧西区洛耐社区党支部书记张剑辉说，老旧小区存在“飞线”充电现象，跟之前小区未配套建设充电桩有关，后来有的小区虽然加装了充电桩，但数量不足、管理维护不到位，导致部分充电桩无法使用，个别居民就从家里扯线出来给电动车充电。长期以来，治理“飞线”充电是社区的一项重要工作。

　　涧西区华侨社区党支部书记朱春霞说，社区经常向辖区居民宣传电动车上楼充电、“飞线”充电的危害，还经常开展安全课堂、消防演练等活动。在小区改造过程中，社区积极联系厂家加装充电桩，同时就收费问题征求居民意见，征得居民同意，满足大家的电动车充电需求。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    惊蛰养生重在养肝血
    惊蛰养生重在养肝血
    惊蛰养生重在养肝血
        春雷响，万物长，蛰虫醒，享春耕……今日惊蛰。
  • ·减肥期，如何科学控制饮食？
  • ·中医减肥有哪些方法？
  • ·减脂塑形应该怎样练？
    		•
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳普通公路项目建设“开门红”
  • 提醒！洛阳地铁1号线“青年宫站”改名...
  • 3月中旬开园！中国国花园将“焕新”呈现
  • 江凌调研教育、产业发展工作
  • 今日惊蛰 洛阳或迎雨夹雪或小雪
  • 私有房屋出租，租赁双方均需到公安机...
  • 隋唐城遗址植物园：梅花次第开放 游...
  • 小雨！雨夹雪或小雪！洛阳最新天气预...
  • 特型演员胡亚妮：让游客沉浸式感受洛...
  • 河南非遗代表性项目热搜榜发布 洛阳这...
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    甲辰梅花图

    勇成摄影 中街街拍

    今日隋唐 随拍小景

    曲槛小栏边 梅花扑鼻香
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605