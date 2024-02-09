4月30日前，三类考生分批参加中招信息采集

昨日，省教育厅发布通知，我省2024年中招信息采集工作3月4日至4月30日进行，初三、初二考生要做好相关准备。

昨日，省教育厅发布通知，我省2024年中招信息采集工作3月4日至4月30日进行，初三、初二考生要做好相关准备。

●采集方式

初三和初二考生的基本信息由当地教育行政部门或学校统一录入河南省普通高中招生信息服务平台(gzzs.jyt.henan.gov.cn，以下简称平台)，并由考生本人登录平台进行完善、确认。

●采集时间

初三考生

若学生在就读学校所在地报考，3月4日9时至31日17时进行信息采集。

初二考生

4月8日9时至30日17时进行信息采集。

特殊情况

①若学生需回户籍所在地报考，可根据当地有关规定，4月1日9时至7日17时，到户籍所在地省辖市、县(区)教育行政部门指定报名点进行信息采集。

②3月4日9时至31日17时，各地市在平台上传初三学生的地理、生物学业水平考试成绩等级。若学生因初二休学，未能参加当年度生物、地理考试，可于初三补考一次；若学生因初三休学，未参加2023年度中招考试，原已经取得的生物、地理成绩继续有效。此外，生物、地理等级D等(非不合格等级)，原则上不允许补考。

●采集内容

考生基本信息、监护人、学习简历、照片、证件等信息。

●采集要求

考生照片应按照第二代身份证照片标准，通过数码照相采集，不得采用翻拍、扫描等形式采集照片信息，为正面免冠彩色照。考生照相时，应统一为蓝色背景，平视正前方，着深色有衣领的衣服，不戴耳环和项链，头发自然平整，不能遮住双耳和眉毛。任何学校和单位不得收取考生照片信息采集费用。

为确保考生信息的准确性，原则上证件信息采集以身份证为主，要求正面彩照。

●信息确认

考生报名信息采集完成后，应打印考生报名登记表，由考生本人及其监护人签字确认，确保考生姓名、性别、身份证号、出生年月、民族等基本信息与考生照片信息、所持身份证信息保持一致。考生信息一经签字确认,任何人不得擅自更改。

●温馨提示

考生登录密码和密码验证信息是考生登录信息服务平台的凭证，用于考生报名、填报志愿、成绩和录取结果查询等，必须由考生本人保管和使用。严禁学校代替或要求考生填写统一的密码验证信息、密码设置格式。同时，提醒考生报名时尽量填写保证畅通的手机号码，以保证考试和录取期间的联系。(洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒)