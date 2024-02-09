小雨！雨夹雪或小雪！洛阳最新天气预报来了

洛阳今天夜里：阴天有小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪。

洛阳今天夜里：阴天有小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪。 冷空气又发力，洛阳气温有所下降。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受冷空气扩散和高空短波槽影响，4到6日洛阳市阴天伴有弱降水。周后期多晴好天气，气温较前期明显回升。 具体预报如下： 今天夜里：阴天有小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪。 5日(周二)：阴天转小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，偏东风3级左右，气温5℃～10℃。 6日(周三)：阴天到多云，南部有小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，偏东风3级左右，气温4℃～10℃。 7日(周四)：多云转晴天，西北风4～5级，阵风7级左右，气温1℃～14℃。 8日(周五)：晴天间多云，气温0℃～13℃。 9日(周六)：晴天到多云，气温3℃～16℃。 10日(周日)：多云，气温5℃～17℃。 11日(周一)：晴天间多云，气温6℃～21℃。 气象部门提醒大家，雨雪天气易导致能见度低、路面湿滑，大家出行需注意交通安全，请关注临近天气预报信息，合理调整着装。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）