小雨！雨夹雪或小雪！洛阳最新天气预报来了

洛阳今天夜里：阴天有小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪。
洛阳今天夜里：阴天有小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪。
冷空气又发力，洛阳气温有所下降。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受冷空气扩散和高空短波槽影响，4到6日洛阳市阴天伴有弱降水。周后期多晴好天气，气温较前期明显回升。
具体预报如下：
今天夜里：阴天有小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪。
5日(周二)：阴天转小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，偏东风3级左右，气温5℃～10℃。
6日(周三)：阴天到多云，南部有小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，偏东风3级左右，气温4℃～10℃。
7日(周四)：多云转晴天，西北风4～5级，阵风7级左右，气温1℃～14℃。
8日(周五)：晴天间多云，气温0℃～13℃。
9日(周六)：晴天到多云，气温3℃～16℃。
10日(周日)：多云，气温5℃～17℃。
11日(周一)：晴天间多云，气温6℃～21℃。
气象部门提醒大家，雨雪天气易导致能见度低、路面湿滑，大家出行需注意交通安全，请关注临近天气预报信息，合理调整着装。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605