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河南非遗代表性项目热搜榜发布 洛阳这个非遗项目上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.04 22:04

　　日前，2024年2月份“河南非遗代表性项目热搜榜”“河南非遗代表性项目热度飙升榜”等榜单发布，灯彩(洛阳宫灯)上榜“河南非遗代表性项目热度飙升榜”。

　　据悉，该榜单由河南省非物质文化遗产保护和智慧化中心联合百度，利用百度大数据能力，结合百度搜索、百度百科、百度资讯指数等多项数据传播热度发布，榜单涵盖了传统戏剧类、民俗类、传统技艺类等多种类别。

　　洛阳宫灯为传统灯彩制作技艺，2008年，灯彩(洛阳宫灯)被列入国家级非物质文化遗产代表性名录。在2月份河南非遗代表性项目热搜榜中，以春节为主题的项目如“打铁花”“龙舞”“灯彩”等纷纷上榜，这些非遗项目既承载着深厚的历史文化底蕴，也对春节文化的有力传播和弘扬。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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