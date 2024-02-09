河南非遗代表性项目热搜榜发布 洛阳这个非遗项目上榜

日前，2024年2月份“河南非遗代表性项目热搜榜”“河南非遗代表性项目热度飙升榜”等榜单发布，灯彩(洛阳宫灯)上榜“河南非遗代表性项目热度飙升榜”。

日前，2024年2月份“河南非遗代表性项目热搜榜”“河南非遗代表性项目热度飙升榜”等榜单发布，灯彩(洛阳宫灯)上榜“河南非遗代表性项目热度飙升榜”。

据悉，该榜单由河南省非物质文化遗产保护和智慧化中心联合百度，利用百度大数据能力，结合百度搜索、百度百科、百度资讯指数等多项数据传播热度发布，榜单涵盖了传统戏剧类、民俗类、传统技艺类等多种类别。

洛阳宫灯为传统灯彩制作技艺，2008年，灯彩(洛阳宫灯)被列入国家级非物质文化遗产代表性名录。在2月份河南非遗代表性项目热搜榜中，以春节为主题的项目如“打铁花”“龙舞”“灯彩”等纷纷上榜，这些非遗项目既承载着深厚的历史文化底蕴，也对春节文化的有力传播和弘扬。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)