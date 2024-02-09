“三八”妇女节将至 洛阳多家景区送福利

“三八”妇女节将至，记者4日获悉，洛阳多家景区推出女性游客免票等优惠活动。 “三八”妇女节将至，记者4日获悉，洛阳多家景区推出女性游客免票等优惠活动。 3月1日至10日，洛阳花果山景区对所有女性游客免门票(需购买5元保险)，随行男士门票半价(即30元/人)。3月1日至3月31日，黛眉山景区对所有女性游客免门票，仅需购买5元保险。3月8日至3月10日，洛阳龙潭大峡谷景区推出女性游客免门票优惠活动(需购买人身意外险5元/人)。3月8日至3月10日，来王府竹海景区对女性游客免门票(需购买5元保险)，男士享受半价优惠。3月8日至10日，洛阳荆紫仙山景区对女性游客免门票(需购买5元保险)。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）