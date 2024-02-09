洛阳普通公路项目建设“开门红”

4日，记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，洛阳公路部门2024年度目标任务已确定，全市普通公路项目掀起施工高潮，目前已超额完成今年第一季度建设投资目标。
4日，记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，洛阳公路部门2024年度目标任务已确定，全市普通公路项目掀起施工高潮，目前已超额完成今年第一季度建设投资目标。
4日，记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，洛阳公路部门2024年度目标任务已确定，全市普通公路项目掀起施工高潮，目前已超额完成今年第一季度建设投资目标。
截至目前，全市已完成干线公路固定资产投资3.11亿元，占季度目标的135.28%；已完成农村公路固定资产投资2.78亿元，占季度目标的111.2%，双双实现“开门红”。
据了解，2024年，洛阳普通公路建设项目共32个，其中续建项目4个、开工项目13个、前期项目8个、养护项目1个、农村公路项目4个、旅游公路项目2个。下一步，洛阳公路部门将对存在问题进行梳理盘点，查漏补缺，为加速项目建设提供有力保障。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605