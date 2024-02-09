洛阳普通公路项目建设“开门红”

4日，记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，洛阳公路部门2024年度目标任务已确定，全市普通公路项目掀起施工高潮，目前已超额完成今年第一季度建设投资目标。

4日，记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，洛阳公路部门2024年度目标任务已确定，全市普通公路项目掀起施工高潮，目前已超额完成今年第一季度建设投资目标。 4日，记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，洛阳公路部门2024年度目标任务已确定，全市普通公路项目掀起施工高潮，目前已超额完成今年第一季度建设投资目标。 截至目前，全市已完成干线公路固定资产投资3.11亿元，占季度目标的135.28%；已完成农村公路固定资产投资2.78亿元，占季度目标的111.2%，双双实现“开门红”。 据了解，2024年，洛阳普通公路建设项目共32个，其中续建项目4个、开工项目13个、前期项目8个、养护项目1个、农村公路项目4个、旅游公路项目2个。下一步，洛阳公路部门将对存在问题进行梳理盘点，查漏补缺，为加速项目建设提供有力保障。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏 文/图)