别错过！3月7日洛龙区将举办女子专场招聘会

4日，记者从洛龙区人社局获悉，3月7日，洛龙区将举办2024年“春风送岗 巾帼同行”正大社区专场招聘会暨三八妇女节女子专场招聘会，现场送政策、送岗位、送技能，助力更多女性就业创业。

4日，记者从洛龙区人社局获悉，3月7日，洛龙区将举办2024年“春风送岗 巾帼同行”正大社区专场招聘会暨三八妇女节女子专场招聘会，现场送政策、送岗位、送技能，助力更多女性就业创业。 4日，记者从洛龙区人社局获悉，3月7日，洛龙区将举办2024年“春风送岗 巾帼同行”正大社区专场招聘会暨三八妇女节女子专场招聘会，现场送政策、送岗位、送技能，助力更多女性就业创业。 活动时间： 3月7日(周四)14:30至17:30 活动地点： 洛龙区正大国际西广场(开元大道与长兴街交叉口东南角) 本次招聘会以“春风送岗 巾帼同行”精准就业帮扶为主题，为有就业意愿的女性拓展就业渠道。活动现场预计有65家参会企业提供2000多个岗位，涉及计算机、互联网、科技文化、房产建筑、餐饮娱乐、教育培训、家居汽车、酒店管理、商务金融等，涵盖行政、客服、主播、销售、财务、设计、管培生、运营、营销策划、普工等多种岗位。 活动现场除招聘区外，还将设立专区开展政策咨询、就业创业指导、技能培训、法律解答等服务，同时设立“青年交友”专区，全方位为女性服务。 【部分招聘企业】 （洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 彭若楠 文/图）