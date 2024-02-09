3月中旬开园！中国国花园将“焕新”呈现

4日，记者从中国国花园获悉，喜迎第41届中国洛阳牡丹文化节，该园计划于3月中旬开园，届时将“焕新”呈现。

4日，记者从中国国花园获悉，喜迎第41届中国洛阳牡丹文化节，该园计划于3月中旬开园，届时将“焕新”呈现。

闭园期间，中国国花园都进行了哪些改造提升？将为市民及游客带来哪些全新赏花体验？记者实地进行了探访。

新展馆：“锦绣馆Plus版”让赏花不断档

2022年3月，锦绣馆作为国内首座大型智能控温花棚在中国国花园“上线”，大片晚开牡丹在此安然绽放，为游客带来接续赏花体验。如今，在锦绣馆东侧，锦绣馆二期工程已靓姿初显，将通过科学温控技术延迟棚内牡丹花期至4月中下旬，实现园内“赏花不断档”。

作为中国国花园今年重点提升工程，锦绣馆二期堪称“锦绣馆Plus版”。与原展馆相比，无论在规模上还是在景观设计上都有显著提升。

据介绍，锦绣馆二期工程建筑面积3776平方米，约是原锦绣馆面积的2倍，能容纳600至800人同时入馆参观。记者在现场看到，锦绣馆二期在设计时将园内原有景观“留芳亭”纳入其中，并增设旱溪、景观桥、场内表演舞台等设施，为游客带来更加丰富的沉浸式赏花体验。同时，新展馆也是“细节控”，将身高“拔高”至8米，在宽敞明亮的场地空间内，游客拍照打卡更加舒适自如。

“二期馆内牡丹种植面积达2582平方米，种植牡丹品种100余个，共计1400余株，以中原品种群和优质国际牡丹品种为主，涵盖了全部9大色系。”中国国花园服务中心副主任姚孝祺介绍，目前该工程已完成钢架结构搭建、制冷设备吊装和牡丹栽植等工作，计划于3月10日前完工并开始牡丹温控管理，今年牡丹文化节期间正式迎客。