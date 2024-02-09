提醒！洛阳地铁1号线“青年宫站”改名了【视频】

刚刚，洛阳轨道交通微信公众号发布消息，为促进洛阳文旅产业发展，方便来洛游客出行，决定将洛阳地铁1号线“青年宫站”更名为“洛邑古城站”。

资料图

刚刚，洛阳轨道交通微信公众号发布消息，为促进洛阳文旅产业发展，方便来洛游客出行，决定将洛阳地铁1号线“青年宫站”更名为“洛邑古城站”。

关于洛阳地铁1号线青年宫站更名为洛邑古城站的公告

尊敬的市民、广大游客朋友们：

根据市委市政府部署，为促进洛阳文旅产业发展，方便来洛游客出行，结合青年宫地铁站周边文旅特征，决定将洛阳地铁1号线“青年宫站”更名为“洛邑古城站”。自3月4日起，洛阳地铁将陆续推进更名工作，期间全线各站自动售票机、广播、标识标贴等将逐步进行调整，因站名变更为您出行带来的不便，敬请谅解。

洛阳地铁将持续秉承“以礼相待，乘人之美”的服务理念，为乘客提供优质、贴心的服务。如有疑问请咨询车站工作人员或拨打服务热线：0379—86008600

洛阳市轨道交通集团有限责任公司运营分公司

2024年3月4日

⑥