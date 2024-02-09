提醒！洛阳地铁1号线“青年宫站”改名了【视频】

刚刚，洛阳轨道交通微信公众号发布消息，为促进洛阳文旅产业发展，方便来洛游客出行，决定将洛阳地铁1号线“青年宫站”更名为“洛邑古城站”。
刚刚，洛阳轨道交通微信公众号发布消息，为促进洛阳文旅产业发展，方便来洛游客出行，决定将洛阳地铁1号线“青年宫站”更名为“洛邑古城站”。
资料图
刚刚，洛阳轨道交通微信公众号发布消息，为促进洛阳文旅产业发展，方便来洛游客出行，决定将洛阳地铁1号线“青年宫站”更名为“洛邑古城站”。
关于洛阳地铁1号线青年宫站更名为洛邑古城站的公告
尊敬的市民、广大游客朋友们：
根据市委市政府部署，为促进洛阳文旅产业发展，方便来洛游客出行，结合青年宫地铁站周边文旅特征，决定将洛阳地铁1号线“青年宫站”更名为“洛邑古城站”。自3月4日起，洛阳地铁将陆续推进更名工作，期间全线各站自动售票机、广播、标识标贴等将逐步进行调整，因站名变更为您出行带来的不便，敬请谅解。
洛阳地铁将持续秉承“以礼相待，乘人之美”的服务理念，为乘客提供优质、贴心的服务。如有疑问请咨询车站工作人员或拨打服务热线：0379—86008600
洛阳市轨道交通集团有限责任公司运营分公司
2024年3月4日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605