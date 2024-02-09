事关女性消费！洛阳12315发布相关警示

作为春节过后的第一个消费高峰期，“三八”国际妇女节就要到了。根据女性消费群体的消费纠纷特点，4日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费警示，提醒广大女性消费者一定要结合自身需求科学理性消费，避免受打折、情绪、广告等影响，选购商品需细致，切勿感性消费。

作为春节过后的第一个消费高峰期，“三八”国际妇女节就要到了。根据女性消费群体的消费纠纷特点，4日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费警示，提醒广大女性消费者一定要结合自身需求科学理性消费，避免受打折、情绪、广告等影响，选购商品需细致，切勿感性消费。

一是注意理性消费。按照以往惯例，线上线下平台对于“三八”国际妇女节的优惠力度确实较大，为此，女性消费者在购买过程中可能存在超额消费、提前消费的现象，建议您仔细研究清楚商家的消费规则，按需消费，避免发生浪费。

二是注意充值预付。女性消费者在办理美容、健身等预付卡时要充分了解商家的经营状况和市场信誉；了解清楚所办卡的使用说明、优惠条件、退换卡方式、附加条款、违约责任等；以书面方式约定服务内容和要求，不要听信口头承诺。若确需办卡，卡内的充值金额不宜过高。持卡消费时，确认消费金额和卡内余额是否一致，及时索取消费凭证。

三是注意谨慎购买。女性消费类别中，化妆品和服装是不少商家促销的重点，建议选择有经营资质且信誉良好的商店。在选购化妆品时，国产化妆品要注意检查产品外包装有无生产许可证号，有无标明生产企业名称、地址、成分、使用方法等，包装或说明书上有无标明生产日期、保质期、质量合格标记。选购进口化妆品时，应注意检查有无中文标签标明进口商名称、产品的用途、使用方法、保存条件、使用期限和可能引起的不良反应等。同时，还应注意产品必须标注进口化妆品批准文号或备案号。同时，消费者购买化妆品时应向经营者索取发票或电脑小票，票据上注明购买化妆品的名称、生产厂家和生产批号，以便维护您的合法权益。

该中心相关负责人提醒，当您的消费合法权益受到侵害时，请及时拨打12315投诉电话，或通过全国12315平台门户网站、App、微信公众号、微信小程序、支付宝小程序、百度小程序等渠道提交投诉举报，依法维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)