报废车辆上路 洛阳民警拦截收缴

日前，一男子驾驶一辆面包车行驶时被民警拦下。因该车连续3个周期未进行车辆检验，成了一辆强制报废车。最终，民警将车查获并收缴。

日前，一男子驾驶一辆面包车行驶时被民警拦下。因该车连续3个周期未进行车辆检验，成了一辆强制报废车。最终，民警将车查获并收缴。

前几天，市公安局交警支队五大队机动中队民警王锐和同事在唐寺门立交地面辅路执勤，突然收到上级发来的一条指令，称一辆五菱牌面包车由西向东行驶，将从该路段通过，该车属于报废车辆，要求执勤民警进行拦截。

“那辆面包车开过来时，我们示意司机靠边停车，司机却想拐到其他路上，一走了之，最后还是被我们成功拦截。”王锐说，经调查，司机郭某是孟津区人，所驾驶的面包车登记年份为2013年。自2013年以来，该车有6条交通违法记录，其中有多次一次性记6分的超速行驶及其他违法行为，且一直处于违法未处理状态，连续3个周期未进行车辆检验。

机动车强制报废标准规定，已注册机动车有下列情形之一的应当强制报废，其所有人应当将机动车交售给报废机动车回收拆解企业，由报废机动车回收拆解企业按规定进行登记、拆解、销毁等处理，并将报废机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门注销：达到规定使用年限的；经修理和调整仍不符合机动车安全技术国家标准对在用车有关要求的；经修理和调整或者采用控制技术后，向大气排放污染物或者噪声仍不符合国家标准对在用车有关要求的；在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的。

“郭某驾驶的面包车未按规定进行车辆检验，最终成为一辆强制报废车。”王锐说，目前，该车已被收缴，案件正在进一步办理。

王锐提醒市民，车辆必须定期接受检验，检验合格后方可上路行驶，长期未参加检验或已达到报废标准无法进行检验的车辆，存在极大的安全隐患，一旦上路行驶，极易引发交通事故。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 沈萌)