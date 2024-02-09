自书遗嘱有涂改痕迹，还有效吗？

父母生前购买有一套房产，父亲去世前没有留下遗嘱，母亲留有一份自书遗嘱，但遗嘱有明显涂改痕迹。那么，这套房产是按照遗嘱继承处理还是按照法定继承处理？继承份额该如何分配？近日，记者从中国裁判文书网上了解到这样一起案例。

父母生前购买有一套房产，父亲去世前没有留下遗嘱，母亲留有一份自书遗嘱，但遗嘱有明显涂改痕迹。那么，这套房产是按照遗嘱继承处理还是按照法定继承处理？继承份额该如何分配？近日，记者从中国裁判文书网上了解到这样一起案例。

起因

老人离世后 继承人因继承份额异议诉至法院

判决书显示：老张与赵某系夫妻关系，婚后生育3个儿子。后来，大儿子与宋某登记结婚，婚后生育一女小张。

老张夫妇于20世纪90年代在我市购买了一套住房。后来，老张病故，生前没有留下遗嘱，没有对自己的财产进行处分，继承人也没有对其生前财产进行继承。几年后，大儿子去世，生前没有留下遗嘱，没有对自己的财产进行处分。

几年前，赵某因病死亡。赵某去世后，因对涉案房产应继承的份额产生异议，她的三儿子张某将其二哥、侄女和大嫂诉至我市一法院。

原告

母亲生前写有遗嘱 应按遗嘱对父母所留房产进行分配

张某诉称，母亲赵某生前书写自书遗嘱一份。遗嘱载明，赵某去世后与老张的共有财产及住房一套，赵某有1/2的房产权。把赵某房产权的50%给张某，其余的按相应比例分别给二哥及小张。

张某认为，其父亲先过世，母亲后过世。根据法律规定，父亲的房产份额按4份分配，后大哥去世，其所拥有的12.5%房产份额由母亲赵某、大嫂宋某和侄女小张3人分配，即每人4.17%。因此，母亲拥有涉案房产66.67%的份额。按遗嘱分配，其最终应拥有涉案房产45.83%的份额，二哥拥有29.17%，侄女拥有20.83%，大嫂拥有4.17%。

张某请求法院委托第三方拍卖该房屋，拍卖后扣除相关费用，按法院判决比例分别给予张某、二哥、侄女、大嫂4人。

被告

对遗嘱真实性存疑 遗嘱内容有明显涂改应为无效

判决书显示，对于张某的起诉，小张、宋某共同辩称，根据法律规定，遗嘱是遗嘱人处分其财产的重大民事法律行为，涉及多方面的利益，立遗嘱人必须具有完全民事行为能力，遗嘱必须是立遗嘱人的真实意思表示，且遗嘱内容不得违反法律，不得损害国家和集体的利益。

在原告提交的遗嘱落款时间之前，赵某多次病危被送往医院抢救，严重影响其记忆力、判断力和理解力，因此对原告提出的所谓“赵某的遗嘱”在书写时是否具有完全民事行为能力，能否正确表达其本人的真实意思存疑，对该遗嘱真实性存疑。

小张、宋某还表示，原告诉状所依据的遗嘱中，对母亲赵某拥有房产的50%份额所作出的分配比例内容均有明显涂改，笔迹明显不一致，该部分内容无效。他们认为案涉房产应全部按照法定继承处理。

法院

遗嘱篡改的内容无效 按照法定继承处理

法院审理认为，在本案中，涉案房产系老张与赵某夫妻的共同财产。老张去世后，该房屋的一半为其遗产，由其第一顺位继承人赵某和3个儿子均分继承，即各分得该房产的1/8。房屋的另一半所有权为赵某的财产，即赵某享有涉案房屋的一半加上继承的1/8的所有权即62.5%，3个儿子继承后各享有涉案房产1/8即12.5%的所有权。老人的大儿子死亡后，其享有的涉案房屋1/8的所有权由其第一顺位继承人即赵某、宋某、小张均分继承，即3人各继承涉案房屋1/24的所有权，赵某继承后享有66.67%的所有权。赵某书写的自书遗嘱房屋位置错误，且主要部分被篡改，篡改的内容无效，故其遗产按照法定继承处理。大儿子先于其母亲赵某死亡，其继承的财产份额由其小张继承，故赵某享有的涉案房屋的66.67%所有权应由张某、张某的二哥、张某的侄女小张各继承1/3。

考虑到本案的实际情况，法院酌定宋某享有涉案房屋5%的份额，小张享有27%的份额，张某及其二哥各享有34%的份额。

最终，法院判决确认张某及其二哥对涉案房产各享有34%的份额，小张享有27%的份额，宋某享有5%的份额。

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《中华人民共和国民法典》第一千一百二十一条规定，继承从被继承人死亡时开始。第一千一百二十八条规定，被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承。第一千一百三十四条规定，自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。第一千一百四十三条规定，遗嘱被篡改的，篡改的内容无效。第一千一百五十三条规定，夫妻共同所有的财产，除有约定的外，遗产分割时，应当先将共同所有财产的一半分出为配偶所有，其余的为被继承人的遗产。遗产在家庭共有财产之中的，遗产分割时，应当先分出他人的财产。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超)