新鲜！社区成立“自营”物业公司 员工大都是社区居民

在孟津区康乐街道北陈社区，有一家社区“自营”物业公司，它直接受社区党支部领导，员工大都是社区居民。昨日，记者来到北陈社区，了解这家社区“自营”物业公司是如何运作的。

张金宁介绍52023快速应急机制

在孟津区康乐街道北陈社区，有一家社区“自营”物业公司，它直接受社区党支部领导，员工大都是社区居民。昨日，记者来到北陈社区，了解这家社区“自营”物业公司是如何运作的。

多次引进物业公司不成功，社区决定成立“自营”物业公司

走进北陈社区安置小区，整齐划一的停车位、干净的道路、分布合理的设施给人留下深刻印象，很难想象，这里曾是管理“老大难”区域。

北陈社区是个“村改居”社区，自2007年起，社区居民陆续从平房搬进楼房。

起初，居民生活习惯难以改变，北陈社区安置小区出现了不少管理难题。比如，有的人想在绿化带里种菜；有的人在小区里的树上扯绳子，把衣服挂上去晾。

为了改善小区面貌，提升人居环境，北陈社区想到了引进物业公司，尝试了几次，效果并不好。

“外面的物业公司先收费再服务，居民对此很不适应，觉得对方是来赚钱的，导致物业公司收不到物业费，最终陷入‘服务差不交费，不交费服务更差’的恶性循环。”北陈社区党支部书记孙书林说，引进物业公司不成功，主要是因为居民不能适应新生活方式。于是，北陈社区结合实际情况，作出了一个决定：成立“自营”物业公司，让居民当员工，自己人管自己人。

员工大都是社区居民，公司招人最看重人品

2018年，北陈社区正式注册成立洛阳瑞园物业管理有限公司，除了强电、会计等专业岗位，其余岗位员工均是社区居民。

公司成立后，面临两个问题：一是怎么做好物业服务，二是如何长久稳定运营。

62岁的洛阳瑞园物业管理有限公司总经理张金宁，以前当过司机、干过工程。2018年，北陈社区经过考察，发现他人品好、责任心强，于是向他发出了邀请。

如今，张金宁已从事6年物业工作，从门外汉变成了专家。他说：“干这个工作，学历、能力不是最重要的，最重要的是要热心肠、有耐心，要用心做事。”

张金宁介绍，他们公司招员工最看重人品，社区居民原先都是一个村子的，相互认识，要取得大家的信任，就得挑选大家公认的优秀者。曾有个居民想来物业公司工作，他得知此人没有很好地赡养父母，就拒绝了。

得益于此，北陈社区“自营”物业公司聚集了一批人品好、责任心强的员工。

建立快速应急机制，提高物业服务水平

为了更好地服务居民，该公司在社区、街道的指导下，建立了52023快速应急机制，实施“清单式推进服务”：接单后5分钟内到达现场，小问题20分钟内解决，特殊复杂问题2天内形成解决方案并在3天内给予答复。

“我们反映的问题，他们很快就会处理。”“这些凳子是最近刚装上的，方便我们晒太阳。”“我们这儿的楼梯扶手每天都有人来擦，小区墙根、地面砖缝里，一根杂草都没有。”“物业公司提供的上门维修服务，价格合理。”说起社区“自营”物业公司，居民们赞不绝口。

推出激励措施，调动居民交物业费积极性

张金宁说，社区“自营”物业公司和市场化的物业公司最大的区别是，前者不以营利为目的。社区采取了兜底的保障措施，确保“自营”物业公司长久稳定运营。

“为了鼓励大家交物业费，社区每年年初都会给居民发放‘物业补贴’。”张金宁说，“物业补贴”每人每年500元。这样算来，如果一家有三口人，全家每年共能领取“物业补贴”1500元。

除了发放“物业补贴”，该物业公司还推出了物业费优惠措施。每年12月，居民只要一次性交次年全年的物业费，就能享受一个月的物业费减免。

该物业公司良好的服务加上各种激励措施，有效带动了物业费收取率的提升。目前，北陈社区2个安置小区的物业费收取率已超过90%，实现了物业服务良性运转和公司持久运营。

康乐街道相关负责人说，北陈社区的做法值得很多社区借鉴，他们已经开会决定在辖区内推广该做法，让更多居民享受到优质物业服务。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 赖春蔚 文/图）