洛阳人张军自费35万余元筹建红色记忆馆

元宵节那天，雪后初霁，春寒料峭，记者信步在瀍河区金村小巷中感受汉魏故城的厚重。一处和住户门楼风格明显不同的大门引起记者的注意：只见牌匾上赫然写着几个镏金大字——汉魏故城红色记忆馆，两扇黑色大门旁贴着一副对联，气势磅礴，庄严肃穆，一看就出自行家之手。

展品

元宵节那天，雪后初霁，春寒料峭，记者信步在瀍河区金村小巷中感受汉魏故城的厚重。一处和住户门楼风格明显不同的大门引起记者的注意：只见牌匾上赫然写着几个镏金大字——汉魏故城红色记忆馆，两扇黑色大门旁贴着一副对联，气势磅礴，庄严肃穆，一看就出自行家之手。

“没想到村子小巷里还有家记忆馆！”记者一边赞叹，一边拿出相机拍照。还没拍完，身后一个浑厚的声音传来：“来来来，进去看，进去看。”记者转身一看，一个戴帽子的“管理员”正拿着钥匙过来开门，热情地邀请记者进去“串门”。

探馆：既有红色记忆又有民俗老物件

对方介绍之后，记者才知道他叫张军，62岁，是这家红色记忆馆的筹建人。这里不仅收藏了很多金村在抗日战争和解放战争时期的烈士事迹资料、物品，还保存了纺车、织布机、簸箕等老物件，这里既是红色记忆馆，又是民俗“博物馆”。

进门之后，记者一行人就被内部展陈惊住了。一方小院内，红砖铺地，绿植点缀，干净清幽，别具一格。

神来之笔是墙上挂着簸箕、犁、风车等，地上放着铡刀、钱搭、坛罐等，这些都是过去农村使用的老物件。张军说，这些老物件都是他从农民手中收来的，其中很多老物件发现时差点被农民当柴火烧了，“我这是垃圾堆里捡宝贝”。而把纺车、织布机等放这里，是让人重拾过去的记忆，也算重新赋予它们新的生命。

走进展厅，这里的装潢展陈和博物馆无异，花费不菲，从桌上的展陈大纲就能窥见主人的用心。展陈大纲分为四部分，包含(我军)师出豫西，经略中原(挺进中原简述)；解放洛阳，人民新生(解放洛阳简述)等。其中，老物件、书籍等资料十分丰富。靠一人收集，实属不易，有些资料还是常人难以见到的，如《天下之脊——刘邓大军征程志略》《第十五军军史》两套书。其中，《天下之脊——刘邓大军征程志略》收录3200余幅照片，分四卷八册，全景式记录了八路军一二九师从成立到中原野战军、志愿军第三兵团战斗历程；《第十五军军史》详细记载了陈(赓)谢(富治)兵团挺进豫西，转战伏牛山区，参加洛阳战役的经过，其中的多幅地图，详细标注了当时的敌我态势和进军路线。

张军在介绍展品

初衷：“咱村的红色文化不能断了”

为何要在自家院子里自费建红色记忆馆？这背后还有一个关于传承红色基因的故事。

在大部分人的印象中，金村被称为建在金銮殿上的村庄，这里曾因发现八座周天子大墓而在世界考古界轰动一时。

其实，除了悠久的历史文化，金村红色文化也非常深厚。在抗日战争和解放战争时期，金村就有党的地下情报联络点，还有不少金村人奔赴延安进入抗大学习，随后参加了抗日战争、解放战争和抗美援朝，他们为革命事业抛头颅、洒热血，其中很多人成了烈士。在金村西北角就建有一个占地4000平方米的烈士陵园，43名烈士在这里长眠，他们的故事也在金村口口相传。

张军从小就听村里人讲述先辈的英雄事迹和革命故事。他的二爷是一位老八路，1938年参加革命，先后任晋冀鲁豫野战军团政治处主任、太岳军区五分区独立团团长等，中华人民共和国成立后，他在伊川县、焦作、平顶山等地为建设新中国作贡献。

随着时间的推移，革命前辈逐渐离世，英雄事迹也在口口相传中逐渐佚失。“咱村的红色文化不能断了！”为留住红色记忆，2015年，张军萌生了在家乡建红色记忆馆的想法。他说：“从饥寒交迫到现在吃饱吃好，是革命先辈带来的福祉，我们有责任、有义务把咱村的红色文化整理出来，把红色基因传下去。”