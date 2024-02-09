洛阳：今日小雨润物 明起春风送暖

今日：多云到阴天转小雨，高海拔山区转雨夹雪，偏北风4级左右，气温3℃～9℃。 篱边春水至，檐际暖云生。双休日的暖阳和风，让人感觉春意渐浓。今日小雨过后，我市将迎来持续晴好天气。 回顾刚刚结束的这个冬季，我国经历的寒潮次数偏多，春运期间的大范围雨雪冰冻天气让人印象深刻。 “起伏大、空间分布差异大是今冬气温的显著特点。”中国天气网气象分析师张娟表示，今年冬季我国总共遭遇了3次寒潮，其中2次为强寒潮，过程降温显著，而每次寒潮结束后，又会经历气温的明显回升，因此给人一种冷暖反复“横跳”的感觉。通常在厄尔尼诺年的冬季，都会有阶段性冷空气偏强的情况出现。同时，由于今冬副热带高压也偏强，南支槽活跃，造成暖湿气流非常强盛，从而导致气温起伏较大。 市气象台根据最新气象资料分析，本周我市无明显强冷空气活动，多晴好天气，气温较前期明显回升。今日受西南气流和冷空气影响，我市有弱降水天气。 最近几天天气预报 今日：多云到阴天转小雨，高海拔山区转雨夹雪，偏北风4级左右，气温3℃～9℃。 明日：阴天到多云，偏北风4级左右，气温5℃～14℃。 3月6日(周三)：晴天，气温2℃～15℃。 3月7日(周四)：晴天间多云，气温1℃～16℃。 3月8日(周五)：晴天间多云，气温2℃～18℃。 3月9日(周六)：晴天到多云，气温4℃～19℃。 3月10日(周日)：晴天到多云，气温3℃～15℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）