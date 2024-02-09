听障小伙顺利通过驾考 喜圆开车梦

每年的3月3日是“全国爱耳日”。回想起几天前拿到驾驶证的那一刻，张一凡心头涌起一阵阵激动。从冒出考驾驶证的念头到报名学车、练车，这名23岁的听障小伙经过不懈努力，终于圆了驾驶梦。

李晓可、张一凡(车内者)重现科目三教学场景

每年的3月3日是“全国爱耳日”。回想起几天前拿到驾驶证的那一刻，张一凡心头涌起一阵阵激动。从冒出考驾驶证的念头到报名学车、练车，这名23岁的听障小伙经过不懈努力，终于圆了驾驶梦。

报考：在洛阳找到驾校，圆了学车梦

白净的皮肤，圆圆的脸庞，和别人交流时总是认真倾听，时不时露出笑容……

“这就是一凡。”2月27日，铭源驾校科目三教练李晓可拍着张一凡的肩，热情地向记者介绍。

张一凡虽然戴着助听设备，但进行稍微复杂的沟通时，仍有一些困难。李晓可很有经验，打开手机微信：“说不清楚的，就通过微信用文字交流。”

张一凡在微信里表示，自己出生于驻马店，不到一岁就随家人来洛阳居住，目前就读于山东特殊教育职业学院。自己从小听不见声音，后来靠戴助听设备与人交流。去年从洛阳市特殊教育中心学校毕业时，他有了考驾驶证的想法。

“考驾驶证是因为想帮父母开车，以后自己出行也更方便。”张一凡在微信中表达着自己的心声，“考驾驶证虽然很难，但我想试试。”

咨询多所驾校被拒后，张一凡来到铭源驾校。“听说我的特殊情况后，铭源驾校没有拒绝我，一位教练主动说可以用微信交流，让我通过打字表达自己的想法，那一刻，我感觉考驾驶证有戏了!”张一凡介绍，随后经过体检，他的身体情况完全符合考驾驶证要求，可以报名学车。