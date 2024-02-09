扎根洛阳30年 他用杂技讲述洛阳故事

抡绳、甩胳膊、足蹬……画面中，这个把杂技玩得行云流水的演员名叫张国胜，58岁，河南周口人，目前是洛阳市杂技团的团长。今年，是他扎根洛阳的第30年。近日，在洛龙区隋唐百戏城，记者见到了张国胜。

张国胜在天街表演“舞流星” (视频截图)

抡绳、甩胳膊、足蹬……画面中，这个把杂技玩得行云流水的演员名叫张国胜，58岁，河南周口人，目前是洛阳市杂技团的团长。今年，是他扎根洛阳的第30年。近日，在洛龙区隋唐百戏城，记者见到了张国胜。

在天街表演绝活儿，让大家熟知杂技“舞流星”

一根绳子，两端系碗。白天演出时，碗中盛水，舞动起来其水不洒点滴，如流星跳跃闪烁；夜晚演出时，碗中放置燃烧的木炭，挥舞中星火不落，如流火互相追逐……这便是杂技“舞流星”。

看起来高难度的杂技表演，在张国胜眼中却是“小菜一碟”。今年年初，他在天街表演了近百场“舞流星”，每场都收获强烈反响。“千年传承太棒了呀！”“我一定要去现场看看。”……游客将他的演出片段上传至网络，引发热议。不少游客表示杂技传承不易，纷纷为他点赞。

“穿上古装还真像那么回事，仿佛穿越到了千年前，在天街表演真是意义非凡！”张国胜说，天街位于隋唐洛阳城中轴线上，古代时就是人们青睐的“网红打卡地”，能在此处表演，他激动不已。

生在“中国杂技之乡”，扎根洛阳弘扬杂技文化

张国胜出生在“中国杂技之乡”周口市，和大多数杂技人一样，他年少学艺，历尽艰辛。

“我和杂技结缘，一方面是因为家族传承，另一方面是自己对杂技的喜爱。”张国胜说，他生活的太康县温良村被誉为“杂技村”，村中许多人练习杂技，自己的叔叔还是一名杂技高手。受村民和亲戚的影响，他也逐渐喜欢上了这一行，并从8岁左右开始学艺。

练习杂技，张国胜没少吃苦。从基本功入手，他一练就是一天，常常冬日也练得大汗淋漓，即使受伤也咬牙坚持。仅用三四年的时间，他便练就了自己的拿手绝活儿——“舞流星”。

1984年4月，洛阳市举办第二届洛阳牡丹花会，邀请周口的杂技团到王城公园表演，张国胜是其中一名演员。年仅18岁的他跟随团队首次来到洛阳，首场表演便是“舞流星”。

“洛阳杂技文化历史悠久，我对洛阳可以说是未见便已钟情。”张国胜说，学习杂技时，他不仅练习演绎技巧，也了解了杂技发展的历史。

他介绍，中国杂技在古时称百戏，唐宋以后为了区别于歌舞和杂剧，有了杂技之名。洛阳的杂技文化历史悠久，作为一名杂技演员，他天然对洛阳保留一份好感。

在王城公园的演出，深深印证了他对洛阳的看法，几经波折，“流星”终于划破星空，于1994年扎根洛阳。那年，张国胜带领40名太康籍杂技演员来洛，创办了洛阳市杂技团。

创新杂技剧目，用杂技讲述洛阳故事

“洛阳历史底蕴深厚，既然选择在这里创业，就应该把洛阳的文化融入杂技。”张国胜说，当初他选择来洛阳，看中的就是这里浓郁的文化气息。同时，他也意识到，杂技不该只是一种技艺表演，而应该通过技艺展示更多文化元素。经过思考和探索，他决定重现百戏。

2009年，张国胜依据曹植在洛所作《洛神赋》，推出了大型百戏剧《洛神》，并在首届河南省民营艺术团体文艺演出中勇夺金奖。随后，他又结合杂技、马戏、魔术、地方戏、舞蹈等，创意编排节目《万邦来朝共贺岁》等，收获不少好评。同时，他将百戏申请为洛阳市非物质文化遗产项目，作为市级非遗传承人继续为百戏发展而努力。

“今年牡丹文化节的剧目，我们已经筹备得差不多了。”张国胜介绍，近年，洛阳文旅火爆“出圈”，让他们的百戏演绎得到不少关注。今年牡丹文化节期间，他不仅将重启《万邦来朝共贺岁》，还创新设计了魔术情景剧《白居易》，并依托龙门文化编排话剧《龙门之光》等，创意呈现隋唐时期洛阳城中的故事。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 实习生 吉喆 通讯员 刘青)