即日起可报名！洛阳市图书馆招募文化志愿者

记者昨日从市图书馆获悉，该馆拟组建一支中华优秀传统文化传承志愿者团队，积极弘扬宣传中华优秀传统文化，自即日起面向社会招募文化志愿者。 记者昨日从市图书馆获悉，该馆拟组建一支中华优秀传统文化传承志愿者团队，积极弘扬宣传中华优秀传统文化，自即日起面向社会招募文化志愿者。 文化志愿者申报条件：在传统文化、国学研究、非遗传承等方面有所专长，拥有良好的沟通表达能力；热衷于传统文化传播，能够参与传统文化普及活动；在典籍文化、书法、国画、吟诵、传统乐器、戏曲、武术、古典舞、碑拓、剪纸、风筝扎制、木版年画、传统服饰、围棋、陶艺、投壶、茶艺或其他传统文化、技艺方面有所专长等。 文化志愿者的工作内容主要包括定期为市民举办国学讲座，讲授传统文化知识，展示传统技艺，参与策划组织各类公益活动等。市图书馆将为文化志愿者颁发志愿者证书，并对优秀志愿者进行表彰。报名长期有效。报名电话：13592066213、0379-61289131。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜)