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男子坠入30米深枯井 消防队员冒险下井救人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.04 08:29

　　日前，孟津区一名男子坠入30米深的枯井里，当地消防队员冒险下井，历经1个小时的努力，成功将坠井男子营救上来。

　　2月25日19时许，孟津区消防救援大队龙马路消防救援站接到一起群众报警，称在该区城关镇有人坠井，急需救援。消防队员吉荣帅和队友携带救援装备到达现场得知，事发井为一口枯井，井深30米，坠井的是一名男子。吉荣帅使用强光手电往井下照射，无法看清井下情况。

　　吉荣帅等人立即在井口架设救援三脚架，吉荣帅戴好空气呼吸器，穿上救生吊带，携带救生绳索和备用面罩等抢险救援装备下井救人。

　　“我到达井底时，坠井男子半躺着，意识清醒，不停地喊疼。”吉荣帅说，由于坠井男子无法动弹，他将备用面罩戴在对方头上，把救生腰带系在对方腋下。他对坠井男子做好固定后，通知队友拉动绳索。

　　经过1个小时的紧张救援，吉荣帅等人成功将坠井男子营救上来，并抬上救护车送往医院进行救治。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 李煜)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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