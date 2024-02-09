男子坠入30米深枯井 消防队员冒险下井救人

日前，孟津区一名男子坠入30米深的枯井里，当地消防队员冒险下井，历经1个小时的努力，成功将坠井男子营救上来。
日前，孟津区一名男子坠入30米深的枯井里，当地消防队员冒险下井，历经1个小时的努力，成功将坠井男子营救上来。
日前，孟津区一名男子坠入30米深的枯井里，当地消防队员冒险下井，历经1个小时的努力，成功将坠井男子营救上来。
2月25日19时许，孟津区消防救援大队龙马路消防救援站接到一起群众报警，称在该区城关镇有人坠井，急需救援。消防队员吉荣帅和队友携带救援装备到达现场得知，事发井为一口枯井，井深30米，坠井的是一名男子。吉荣帅使用强光手电往井下照射，无法看清井下情况。
吉荣帅等人立即在井口架设救援三脚架，吉荣帅戴好空气呼吸器，穿上救生吊带，携带救生绳索和备用面罩等抢险救援装备下井救人。
“我到达井底时，坠井男子半躺着，意识清醒，不停地喊疼。”吉荣帅说，由于坠井男子无法动弹，他将备用面罩戴在对方头上，把救生腰带系在对方腋下。他对坠井男子做好固定后，通知队友拉动绳索。
经过1个小时的紧张救援，吉荣帅等人成功将坠井男子营救上来，并抬上救护车送往医院进行救治。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 李煜)
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