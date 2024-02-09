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传承雷锋精神 倡树文明新风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.04 08:19

　　昨日上午，“文明实践我是行动者”洛阳市2024年新时代文明实践推动周暨学雷锋志愿服务活动月启动仪式在老城区身边好人主题公园举行。

　　根据《河南省文明行为促进条例》，每年3月第一周为我省新时代文明实践推动周。今年，按照省文明办统一部署，我市以“文明实践我是行动者”为主题，通过开展贴近基层、惠民利民系列活动，大力营造文明实践人人参与、文明行为人人践行的社会氛围。

　　按照计划，4日至8日，我市将开展“学思践悟新思想”“学雷锋我行动”“文艺走基层”“健康进万家”“文化遗产我保护”等文明实践主题活动，通过丰富多彩的理论宣讲、学雷锋志愿服务、慰问演出、健康义诊、文物和文化遗产保护志愿服务等，提升全民思想道德素质和全社会文明程度。在活动期间，各县区将以新时代文明实践中心(所、站)等为主要平台，广泛动员社会力量参与。

　　在启动仪式上，相关负责人为2024年春节期间文旅志愿服务先进集体、先进个人颁奖，并宣布洛阳市首届社区新时代文明实践志愿服务项目大赛启动。当日，我市各县区还同步开展了3月“社区邻里日”主题活动。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张岳香 董玉婕)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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