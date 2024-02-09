洛阳举行“3·1”国际民防日系列宣传活动

3月1日是第52个国际民防日，我市举行2024年“3·1”国际民防日系列宣传活动，通过展板宣传、实践操作、装备展示、互动答题等形式，普及防灾减灾知识，提升群众民防意识和自救互救能力。

3月1日是第52个国际民防日，我市举行2024年“3·1”国际民防日系列宣传活动，通过展板宣传、实践操作、装备展示、互动答题等形式，普及防灾减灾知识，提升群众民防意识和自救互救能力。

3月1日是国际民防组织确定的国际民防日，目的是宣传防空防灾、公共安全和民防知识，增强民众公共安全意识，提升应对各种突发事件的能力。

此次系列宣传活动由市国防动员办公室主办，在应天门北广场、上海市场爱尚街人防纳凉服务站、老城地下商城人防纳凉服务站同步举行。在应天门北广场的互动体验区，防毒面具使用操作、地震破拆讲解及教学、逃生绳结体验、急救互救体验等项目备受关注，市民戴上AR眼镜，沉浸式走进人防工程虚拟现实场景，了解人防工程内部构造。来自洛阳市琴书学校的学生展示了国防动员战术情境演练、军体拳和旗语操。市国动办、市轨道交通集团联合在地铁车厢播放科普视频，营造社会各界关注国防、了解国防、参与国防良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王晓鹂)