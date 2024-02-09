洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2024年洛阳市“春风行动”重点企业保障用工专场招聘会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.04 08:18

　　3月1日，在洛龙区泉舜广场举行的2024年洛阳市“春风行动”重点企业保障用工专场招聘会人气火爆，100家企业提供3000余个工作岗位，吸引4857人参与，共有1165人初步达成就业意向。

　　3000余个岗位种类全

　　当日9时许，泉舜广场人头攒动。年薪10万元至15万元、免费培训、定期团建、生日福利、住宿补贴……招聘会现场，多家企业亮出吸睛福利引来求职者驻足。

　　活动现场共有100家企业提供3000余个工作岗位，记者看到，其中不乏洛阳LYC汽车轴承科技有限公司、洛阳正大食品有限公司、河南通达电缆股份有限公司等优质企业，涵盖市场销售、文职文员、普工技工、会计财务、管理运营等多种岗位，可满足绝大部分求职者的求职需求。

　　“今天下午就能到园区参加面试了。”招聘会现场，凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司展位前人气较旺，今年39岁的刘先生心仪普工岗位，现场就收到了面试邀约。

　　记者看到，招聘会现场还设立档案管理、创贷及劳动保障等政策咨询处，围绕“春风行动”提供各项政策咨询服务，全方位做好就业服务保障。

　　文旅热催生用工潮

　　人群中，一名身着汉服发放招聘广告的“小姐姐”引人注目。“随着洛阳文旅不断出圈，汉服妆造师、旅拍师等需求正旺。”洛阳时尚魅影职业培训学校招聘负责人说，他们本次招贤纳士正是为即将到来的牡丹文化节做充足准备。

　　作为本土优质服装企业，洛阳市浩洋服饰有限公司也抢抓风口，求贤若渴。“国潮兴起，洛阳汉服热度不减，我们新的汉服生产线已经投用，急需汉服设计师、造型师、导购师等人才。”该企业招聘负责人介绍，未来企业将拓展研学、汉服租赁等新业务。

　　星级酒店、文旅景区、旅行社……记者走访发现，除了机械制造、仓储管理、互联网科技等，本场招聘会与文旅相关的企业比重也明显增加，文旅热催生的用工潮正为洛阳发展注入新活力。

　　“春风”持续，活动不断

　　现场招聘人气旺，直播带岗同样火爆。活动中，多家企业代表走进直播间与网友互动，吸引36239人次观看。

　　据悉，本次专场招聘会是“春风行动”系列招聘活动位于洛阳主城区的一场市本级大型综合性招聘会。今年“春风行动”的主题是“春风送岗促就业 精准服务助发展”，将持续至3月底，截至目前，我市各级人社部门已举办30余场招聘会。

　　下一步，洛阳人社部门将在全市范围内陆续启动公益性岗位专场招聘、大中城市联合招聘、民营企业服务月及洛阳“大就业”巡回招聘等系列活动，打造具有洛阳行业特色、地域特色的就业活动品牌，聚焦高校毕业生、农民工、新市民等重点群体，以“线下+线上+新媒体+直播带岗”等多种招聘形式，实现线上线下协同发展，多措并举促就业、保民生。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 秦梦鸽 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    身上有大小不一的包块是怎么回事
    身上有大小不一的包块是怎么回事
    身上有大小不一的包块是怎么回事
        近期家住西工区的石先生打电话咨询，他在身上摸到包块(浅表肿块)，或大或小，或软或硬，这是怎么回事？包块...
  • ·双腿发沉或提示这些问题
  • ·“来自远古的召唤”？这些人群别轻易感受
  • ·血糖突然升高不一定是糖尿病
    • 观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛邑古城一期续建展靓姿 部分区域开放...
  • 洛阳三个项目入选2023年度河南省十大...
  • 汉魏洛阳城宫城发现东汉北宫宫墙有关遗迹
  • 洛阳龙门香山寺遗址发现唐代高僧墓塔
  • 最美公共文化空间大赛获奖名单出炉 洛...
  • 洛阳今天风和日丽 明有小雨登场
  • 洛阳迎新春自行车爬坡赛精彩举行
  • 女企业家助力经济高质量发展论坛在洛...
  • 151家！洛阳市2023年社区养老服务设施...
  • 3月3日是世界野生动植物日 洛阳珍稀动...
    		•
    百姓呼声
    建议洛阳地铁将与洛阳相关诗词印把手上
    洛阳市要全面禁行低速电动四轮？（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    勇成摄影 关林

    石子之眼 粉黛之美

    今日隋唐 随拍小景

    从政坊一游
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605