2024年洛阳市“春风行动”重点企业保障用工专场招聘会举行

3月1日，在洛龙区泉舜广场举行的2024年洛阳市“春风行动”重点企业保障用工专场招聘会人气火爆，100家企业提供3000余个工作岗位，吸引4857人参与，共有1165人初步达成就业意向。

3月1日，在洛龙区泉舜广场举行的2024年洛阳市“春风行动”重点企业保障用工专场招聘会人气火爆，100家企业提供3000余个工作岗位，吸引4857人参与，共有1165人初步达成就业意向。

3000余个岗位种类全

当日9时许，泉舜广场人头攒动。年薪10万元至15万元、免费培训、定期团建、生日福利、住宿补贴……招聘会现场，多家企业亮出吸睛福利引来求职者驻足。

活动现场共有100家企业提供3000余个工作岗位，记者看到，其中不乏洛阳LYC汽车轴承科技有限公司、洛阳正大食品有限公司、河南通达电缆股份有限公司等优质企业，涵盖市场销售、文职文员、普工技工、会计财务、管理运营等多种岗位，可满足绝大部分求职者的求职需求。

“今天下午就能到园区参加面试了。”招聘会现场，凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司展位前人气较旺，今年39岁的刘先生心仪普工岗位，现场就收到了面试邀约。

记者看到，招聘会现场还设立档案管理、创贷及劳动保障等政策咨询处，围绕“春风行动”提供各项政策咨询服务，全方位做好就业服务保障。

文旅热催生用工潮

人群中，一名身着汉服发放招聘广告的“小姐姐”引人注目。“随着洛阳文旅不断出圈，汉服妆造师、旅拍师等需求正旺。”洛阳时尚魅影职业培训学校招聘负责人说，他们本次招贤纳士正是为即将到来的牡丹文化节做充足准备。

作为本土优质服装企业，洛阳市浩洋服饰有限公司也抢抓风口，求贤若渴。“国潮兴起，洛阳汉服热度不减，我们新的汉服生产线已经投用，急需汉服设计师、造型师、导购师等人才。”该企业招聘负责人介绍，未来企业将拓展研学、汉服租赁等新业务。

星级酒店、文旅景区、旅行社……记者走访发现，除了机械制造、仓储管理、互联网科技等，本场招聘会与文旅相关的企业比重也明显增加，文旅热催生的用工潮正为洛阳发展注入新活力。

“春风”持续，活动不断

现场招聘人气旺，直播带岗同样火爆。活动中，多家企业代表走进直播间与网友互动，吸引36239人次观看。

据悉，本次专场招聘会是“春风行动”系列招聘活动位于洛阳主城区的一场市本级大型综合性招聘会。今年“春风行动”的主题是“春风送岗促就业 精准服务助发展”，将持续至3月底，截至目前，我市各级人社部门已举办30余场招聘会。

下一步，洛阳人社部门将在全市范围内陆续启动公益性岗位专场招聘、大中城市联合招聘、民营企业服务月及洛阳“大就业”巡回招聘等系列活动，打造具有洛阳行业特色、地域特色的就业活动品牌，聚焦高校毕业生、农民工、新市民等重点群体，以“线下+线上+新媒体+直播带岗”等多种招聘形式，实现线上线下协同发展，多措并举促就业、保民生。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 秦梦鸽 文/图）