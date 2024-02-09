别跑空！隋唐洛阳城应天门遗址博物馆明日闭馆半天

今日，邂逅隋唐微信公众号发布消息，隋唐洛阳城应天门遗址博物馆3月4日闭馆半天，明天上午别跑空！ 今日，邂逅隋唐微信公众号发布消息，隋唐洛阳城应天门遗址博物馆3月4日闭馆半天，明天上午别跑空！ 隋唐洛阳城景区公告 亲爱的游客朋友们： 隋唐洛阳城应天门遗址博物馆3月4日(周一)上午进行消防设施联动检测，将暂时闭馆半天，12:00开馆恢复营业。明堂天堂与九洲池正常营业，大家可前往参观游玩。望广大游客朋友相互转告并合理规划出游行程，由此给您带来的不便我们深表歉意，敬请谅解！ 隋唐洛阳城景区感谢您的支持与理解，您可及时关注景区消息发布，了解最新动态。 服务电话： 0379-65063201(应天门、九洲池) 0379-61109905(明堂天堂) 洛阳隋唐城运营管理有限公司 2024年3月3日 ⑥