洛阳今天风和日丽 明有小雨登场

刚刚，洛阳气象发布最新天气预报，明天洛阳多云到阴天转小雨，高海拔山区转雨夹雪。
刚刚，洛阳气象发布最新天气预报，明天洛阳多云到阴天转小雨，高海拔山区转雨夹雪。
刚刚，洛阳气象发布最新天气预报，明天洛阳多云到阴天转小雨，高海拔山区转雨夹雪。
根据最新气象资料分析，未来一周我市无明显强冷空气活动，多晴好天气，气温较前期有明显回升；4日受西南气流和冷空气影响有弱降水产生。具体天气预报如下：
今天夜里：晴天转多云。
3月4日(周一)：多云到阴天转小雨，高海拔山区转雨夹雪，偏北风4级左右，气温3℃～9℃。
3月5日(周二)：阴天到多云，偏北风4级左右，气温5℃～14℃。
3月6日(周三)：晴天，气温2℃～15℃。
3月7日(周四)：晴天间多云，气温1℃～16℃。
3月8日(周五)：晴天间多云，气温2℃～18℃。
3月9日(周六)：晴天到多云，气温4℃～19℃。
3月10日(周日)：晴天到多云，气温3℃～15℃。⑥
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