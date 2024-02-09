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3月3日是世界野生动植物日 洛阳珍稀动植物种群持续扩充
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.03 20:34

　　3月3日是第十一个“世界野生动植物日”。记者从洛阳市林业部门获悉，随着生态环境加速改善，洛阳生物多样性持续恢复，截至目前，全市记录野生陆栖脊椎动物565种，拥有高等植物3018种，特别是珍稀动植物种群持续扩大，成为洛阳保护和促进生物多样性的生动注脚。

　　生物多样性构建了人类赖以生存和发展的重要基础。洛阳地处中原，温寒湿润的气候、纵横密布的水网、复杂多样的地貌，为动植物生存繁衍提供了良好场所。近年，洛阳相继建立总面积达14.12万公顷的39处自然保护地，全面加强野生动物栖息地保护和拯救繁育，以华南虎为代表的动物种质资源保护和以牡丹为代表的植物种质资源保护走在全国前进。与此同时，洛阳严厉打击野生动植物非法运输、贸易行为，广泛开展“湿地日”“爱鸟周”“野生动物保护宣传月”等宣传活动，推动野生动植物保护工作取得显著成效。

　　根据林业部门监测，黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭等70多种珍稀濒危鸟类已经成为洛阳的“常客”，常年来洛越冬。不仅如此，近年，洛阳还先后观测到青头潜鸭、中华斑羚、卷羽鹈鹕等珍稀保护动物的活动踪迹，反映出洛阳生态的持续改善和生物多样性的不断恢复。

　　洛阳市林业部门负责人表示，将认真贯彻落实绿色发展理念，将生物多样性保护理念融入生态文明建设全过程，扎实推进生物多样性保护重大工程，加强野生动植物保护宣传，加大监督和执法力度，全面提升野生动植物保护能力和管理水平，着力实现人与自然和谐共生。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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