151家！洛阳市2023年社区养老服务设施等级评定揭晓

3日，记者从洛阳市民政局获悉，洛阳市2023年社区养老服务设施等级评定结果揭晓，获得A级以上等级的有151家。

3日，记者从洛阳市民政局获悉，洛阳市2023年社区养老服务设施等级评定结果揭晓，获得A级以上等级的有151家。

根据相关规定，洛阳市民政局委托第三方机构对社区养老服务设施进行了等级评定，评定标准由低到高分为五个等级：A、2A、3A、4A、5A。本次评定社区养老服务设施176家，获得A级及以上等级的151家，其中4A级2家、3A级8家、2A级16家、A级125家，无等级25家。

据介绍，根据相关标准及规范，社区养老服务设施的服务用房面积越大，保健康复室、娱乐室、休息室、餐厅、多功能室等基本功能室和无障碍设施越齐全，服务项目越多，服务成效测评满意率越高，专职服务人员数量越多，服务流程和管理制度越完善，获得评定的等级就越高。