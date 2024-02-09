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女企业家助力经济高质量发展论坛在洛阳举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.03 18:31

　　2日，女企业家助力经济高质量发展论坛在洛举办。

　　市委副书记、政法委书记杨骁，省妇联副主席康艳，省台办副主任祝展鹏出席并致辞。

　　杨骁代表市委市政府向论坛召开表示祝贺，并简要介绍洛阳经济社会发展情况。他说，民营经济是推进中国式现代化的生力军和高质量发展的重要基础，也是洛阳发展的特色所在、活力所在、优势所在。当前，现代化洛阳建设进入关键期，更加迫切需要民营经济创新创造、发展壮大，更加迫切需要海峡两岸女企业家交流合作、助力支持。我们将以这次论坛为契机，积极搭建沟通桥梁，竭诚做好服务保障，推动海峡两岸广大女企业家建立起更加紧密合作关系，扶持更多民营企业在洛阳扎根发展、茁壮成长。

　　康艳指出，妇联组织是广大妇女的娘家，要继续发挥引领联系服务职能，在提振信心、助企纾困、做优服务等方面发挥积极作用，持续促进豫台妇女经济文化合作交流。希望豫台两地女企业家进一步发挥妇女在家庭和社会生活中的独特作用，争做中华优秀传统文化的传承者和豫台两地合作交流的促进者，为强国建设、民族复兴贡献巾帼力量。

　　祝展鹏指出，全省对台系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动豫台两地经济合作持续深化。洛阳是全省对台交流重要城市，民营经济发展成效突出。希望广大台胞台企抓住发展机遇，用好政策红利，发挥自身所长，共谋经济高质量发展。希望在豫台胞台属、豫台两地的女企业家，积极成为民营经济创新发展示范者、“老家河南”宣传者，开创交流合作新局面。

　　活动中，相关专家学者对当前经济形势政策进行解读，优秀女企业家代表围绕各自创新创业经历发表主旨演讲，还举行了民营经济领域女性发展主题论坛。论坛结束后，女企业家代表还参访了省级对台交流基地、巧媳妇基地、社区民生工程、现代农业种植基地等。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 蒋颖颖)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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