洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳三个项目入选2023年度河南省十大考古新发现
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.03 18:25

　　3日，记者从洛阳市考古研究院获悉，2023年度河南省十大考古新发现评选结果揭晓，洛阳宜阳苏羊遗址、汉魏洛阳城宫城遗址、龙门香山寺遗址榜上有名。

　　苏羊遗址位于宜阳县张坞镇苏羊村西部、下村南部，遗址面积约63万平方米。自2021年开始，依托“考古中国—中原地区文明化进程研究”重大项目，洛阳市考古研究院连续3年对遗址进行主动性考古调查和发掘。苏羊遗址的发掘深化了河洛地区文明进程的研究，遗址文化序列发展连续稳定，文化谱系一脉相承，且含有屈家岭、红山等文化因素，为不同区域之间的文化交流碰撞提供了新材料。

　　汉魏洛阳城宫城遗址是东汉、魏晋和北魏时期的都城。2023年，中国社会科学院考古研究所对汉魏洛阳城宫城东墙、宫城东南角、仓窖区西北角等部分进行了发掘，除了确认宫城仓窖区西北角的位置和建筑结构外，还新发现了与东汉北宫宫墙有关的遗迹，为确认东汉北宫的范围、选址及宫城形制演变提供了全新资料。

　　龙门香山寺遗址是唐宋时期龙门石窟周边著名的“龙门十寺”之一，是唐代皇家寺院，位于龙门石窟东山南麓，现存面积4万余平方米。2016年至2023年，由龙门石窟研究院与北京大学、洛阳市考古研究院联合组成考古队对遗址进行发掘，已发掘面积达4000平方米。遗址出土遗物种类丰富，为深入研究龙门石窟与周边寺院关系及中国中古时期佛寺布局等学术问题提供重要的基础性资料，并为中国佛教寺院建筑考古积累经验。

　　本次评选活动由河南省文物局指导，河南省文物考古学会等主办，河南省文物考古研究院、洛阳市考古研究院承办，其他入选项目有：商丘永城市王庄遗址、南阳新野县凤凰山遗址、周口太康县刘庄遗址、安阳殷都区洹北商城遗址、濮阳华龙区干城遗址、郑州航空港经济综合实验区将军冢遗址、南阳邓州市邓州古城遗址。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)(图片由受访者提供)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    双腿发沉或提示这些问题
    双腿发沉或提示这些问题
    双腿发沉或提示这些问题
        “我妈最近总感觉双腿发沉，她说是因为自己年纪大了，但我觉得还是来医院看看心里踏实。”近日，42岁的常女...
  • ·“来自远古的召唤”？这些人群别轻易感受
  • ·血糖突然升高不一定是糖尿病
  • ·专家解读新版《指南》 讲解老年糖尿病管理
    		•
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最高奖金10000元！洛阳世青赛喊你来设...
  • 助力加速汽车轻量化变革！“洛阳造”...
  • 提醒！洛阳公交假日专线服务时间调整
  • 首期规模2亿元！洛阳制高材料股权投资...
  • 洛阳市首批文化艺术类校外培训机构“...
  • 今天开始！2023年度个税综合所得汇算...
  • 市委常委会召开会议
  • 宜阳县高村镇：人勤春来早 烤烟育苗忙...
  • 洛阳市青年艺术夜校第二期即将开课
  • 今年洛阳将新建65个邻里中心 建成超58...
    		•
    百姓呼声
    建议洛阳地铁将与洛阳相关诗词印把手上
    洛阳市要全面禁行低速电动四轮？（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    勇成摄影 关林

    拍干枝梅

    石子之眼 粉黛之美

    从政坊一游
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605