洛阳三个项目入选2023年度河南省十大考古新发现

3日，记者从洛阳市考古研究院获悉，2023年度河南省十大考古新发现评选结果揭晓，洛阳宜阳苏羊遗址、汉魏洛阳城宫城遗址、龙门香山寺遗址榜上有名。

3日，记者从洛阳市考古研究院获悉，2023年度河南省十大考古新发现评选结果揭晓，洛阳宜阳苏羊遗址、汉魏洛阳城宫城遗址、龙门香山寺遗址榜上有名。

苏羊遗址位于宜阳县张坞镇苏羊村西部、下村南部，遗址面积约63万平方米。自2021年开始，依托“考古中国—中原地区文明化进程研究”重大项目，洛阳市考古研究院连续3年对遗址进行主动性考古调查和发掘。苏羊遗址的发掘深化了河洛地区文明进程的研究，遗址文化序列发展连续稳定，文化谱系一脉相承，且含有屈家岭、红山等文化因素，为不同区域之间的文化交流碰撞提供了新材料。

汉魏洛阳城宫城遗址是东汉、魏晋和北魏时期的都城。2023年，中国社会科学院考古研究所对汉魏洛阳城宫城东墙、宫城东南角、仓窖区西北角等部分进行了发掘，除了确认宫城仓窖区西北角的位置和建筑结构外，还新发现了与东汉北宫宫墙有关的遗迹，为确认东汉北宫的范围、选址及宫城形制演变提供了全新资料。

龙门香山寺遗址是唐宋时期龙门石窟周边著名的“龙门十寺”之一，是唐代皇家寺院，位于龙门石窟东山南麓，现存面积4万余平方米。2016年至2023年，由龙门石窟研究院与北京大学、洛阳市考古研究院联合组成考古队对遗址进行发掘，已发掘面积达4000平方米。遗址出土遗物种类丰富，为深入研究龙门石窟与周边寺院关系及中国中古时期佛寺布局等学术问题提供重要的基础性资料，并为中国佛教寺院建筑考古积累经验。

本次评选活动由河南省文物局指导，河南省文物考古学会等主办，河南省文物考古研究院、洛阳市考古研究院承办，其他入选项目有：商丘永城市王庄遗址、南阳新野县凤凰山遗址、周口太康县刘庄遗址、安阳殷都区洹北商城遗址、濮阳华龙区干城遗址、郑州航空港经济综合实验区将军冢遗址、南阳邓州市邓州古城遗址。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)(图片由受访者提供)