最美公共文化空间大赛获奖名单出炉 洛阳四处上榜

记者3日从洛阳市文广旅局获悉，2023年长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛获奖名单日前公布，洛阳4个公共文化空间上榜。

记者3日从洛阳市文广旅局获悉，2023年长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛获奖名单日前公布，洛阳4个公共文化空间上榜。 记者3日从洛阳市文广旅局获悉，2023年长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛获奖名单日前公布，洛阳4个公共文化空间上榜。 据悉，本次大赛涵盖基层文化空间、公共阅读空间、商圈文化空间、文博艺术空间、跨界文化空间、美丽乡村文化空间六个单元，其中，洛阳市宜人坊城市书房入选“优秀公共文化空间案例奖”(公共阅读空间)，上阳宫文化园、千唐志斋博物馆新展区入选“优秀公共文化空间案例奖”(文博艺术空间)，汝阳县柏树乡窑沟村乡村振兴规划设计入选“优秀公共文化空间案例奖”(美丽乡村文化空间)。 据悉，这次大赛由文旅部公共服务司、中国群众文化学会共同指导，大赛于2023年8月15日启动，设置空间类、运营类、设计类等奖项，共有11个省(市)、1605个文化空间参加评选。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 刘延 文/图)