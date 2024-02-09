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洛阳迎新春自行车爬坡赛精彩举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.03 18:29

　　选手们鼓着腮帮，脸色涨红，奋力踩着脚蹬，沿着陡峭的坡道缓慢前行……3日下午，2024年洛阳市迎新春自行车爬坡赛在伊滨区大谷关森林公园精彩举行。

　　本次比赛由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，洛阳市自行车运动协会、伊滨区寇店镇承办，分为男子公路自行车精英组，男子、女子山地自行车精英混合组两个组别，吸引了郑州、三门峡、济源、洛阳等省辖市(示范区)的近300名越野骑行爱好者参加，其中年龄最小的18岁，最大的将近60岁。

　　“这是洛阳首次举行难度如此之高的极限公路骑行赛事。”洛阳市自行车运动协会副秘书长马昊说，此次比赛的起点在大谷关森林公园位于寇店镇的东入口，终点位于万安山山顶，全程5.5公里，两者海拔落差达660米，沿途的平均坡度在12度以上，最陡的路段，坡度将近20度，堪比爬楼梯。一些路段，选手们需推着自行车艰难前行，被选手戏谑为“车骑人”。

　　作为极限挑战赛之一，自行车爬坡赛比平路公路赛的挑战性更大，对运动员的身体素质、技术水平和意志品质均有极高的要求。除体能之外，选手们还需要充分发挥自身的经验和技术，运用好自行车和各类装备，找到骑车登山的最佳踏频、配速等，让身体适应高强度的比赛节奏和强度。

　　经过角逐，骑手张准以25分50秒13夺得男子、女子山地自行车精英混合组第一名，张建国、薛锐峰分获该组别第二、第三名；骑手张文杰以28分40秒17获得男子公路自行车精英组第一名，王鹏飞、闫俊分获该组别的第二、第三名。为调动参赛选手的积极性，本次比赛还设置了完赛奖，完成全部赛程的选手，都会收到一份特别的奖品。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛 陈钢）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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