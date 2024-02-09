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汉魏洛阳城宫城发现东汉北宫宫墙有关遗迹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.03 17:34

　　近日，河南考古新发现论坛在郑州举行，中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城考古队队长刘涛介绍了汉魏洛阳城宫城遗址的最新发掘成果。

　　汉魏洛阳城宫城遗址是东汉、曹魏、西晋、北魏时期的都城。2023年，中国社会科学院考古研究所对汉魏洛阳城宫城东墙、宫城东南角、仓窖区西北角等部分进行了发掘，除了确认宫城仓窖区西北角的位置和建筑结构外，还新发现了与东汉北宫宫墙有关的遗迹，为确认东汉北宫的范围、选址及宫城形制演变提供了全新资料。

　　刘涛介绍，新发现的东汉北宫东墙、南墙均巧妙地利用了台地的地形地貌特征，在台地边缘冲沟内侧修筑而成。东汉北宫的范围，与魏晋、北魏时期的宫城范围大致相同，只是不同区域的垣墙位置略有变化。东汉至北魏时期宫城宫墙外侧，均有宽度不一、不同时期的道路，北魏时期的道路最宽。北魏宫城是在东汉北宫、魏晋十六国洛阳宫的基础上修筑、沿用而成。

　　这一发现，将汉魏洛阳城宫城的始建年代从魏晋时期上推至东汉时期，丰富了汉魏洛阳城的历史文化内涵。东汉北宫依据自然地貌营建的事实，直观体现了汉魏洛阳城的营建思想，以及古人对自然条件认识和利用所达到的新高度。在仓窖区的发掘中，考古工作者在北魏宫墙东侧发现了200余块陶钱范，上面可辨认的钱文有“大泉五十”字样，这是首次在汉魏洛阳城遗址发现明确的新莽时期遗物。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 图片为考古资料)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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