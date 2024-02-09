洛阳市妇联喊话全国女性“穿汉服 游洛邑 走红毯 赢大奖”

在“三八”妇女节到来之际，洛阳市妇联邀请全国女性，到洛阳市洛邑古城“穿汉服 游洛邑 走红毯 赢大奖”。
在“三八”妇女节到来之际，洛阳市妇联邀请全国女性，到洛阳市洛邑古城“穿汉服 游洛邑 走红毯 赢大奖”。
在“三八”妇女节到来之际，洛阳市妇联邀请全国女性，到洛阳市洛邑古城“穿汉服 游洛邑 走红毯 赢大奖”。本次活动由洛阳市妇联、老城区主办，3月3日下午3点到4点半，在洛邑古城文峰塔广场，带妆造穿汉服的女性参加活动，可以赢得多种奖品。
活动对象：全国带妆造穿汉服的女性
参与方式：有意愿参加活动人员现场找工作人员领取手牌。
活动规则：奖品有限，先到先得
1.持手牌的参加人员依次走红毯，和主持人互动后可获得米乐谷赠送的爆米花1份并拥有1次抽奖机会。
2.走红毯后，转发朋友圈并配齐9张图片(其中6张图片须含洛邑古城牌坊、立德苑、状元桥、文峰塔、活动现场图、打卡的彩虹门)，并积攒98个，赠送中国书协会员、洛阳师范学院客座教授张东辉老师书写的团扇1把及快乐至上盲盒1个。
3.在抖音号发布活动视频或在洛邑古城游玩视频，获小红心点赞68个的，由圣玺珠宝提供精美手串礼盒1份。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 石智卫)
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