招录教师岗位18个 洛阳将开展市直学校第二轮直招工作

洛阳市教育局网站1日发布公告称，市直学校直接招录教师工作已于2024年1月中旬结束，共签约高校毕业生126名。为做好2024年度市直学校直接招录教师工作，将于近期组织实施第二轮直招工作，第二轮直接招录教师岗位共计18个。

洛阳市教育局网站1日发布公告称，市直学校直接招录教师工作已于2024年1月中旬结束，共签约高校毕业生126名。为做好2024年度市直学校直接招录教师工作，将于近期组织实施第二轮直招工作，第二轮直接招录教师岗位共计18个。 洛阳市教育局网站1日发布公告称，市直学校直接招录教师工作已于2024年1月中旬结束，共签约高校毕业生126名。为做好2024年度市直学校直接招录教师工作，将于近期组织实施第二轮直招工作，第二轮直接招录教师岗位共计18个。 洛阳市教育局2024年洛阳市市直学校第二轮直接招录教师预报名公告 按照《2024年洛阳市市直学校直接招录教师实施方案》规定的程序和办法，市直学校直接招录教师工作已于2024年1月中旬结束，共签约高校毕业生126名，目前尚有25名计划未完成(其中7名计划将由洛阳师范学院附属高级中学自行组织实施)。为做好2024年度市直学校直接招录教师工作，经研究决定，将于近期组织实施第二轮直招工作。 为合理安排第二轮直招行程，提高招聘精准度和质量，需提前摸清有关情况，包括高校毕业生院校、专业、区域分布情况等，因此拟开展2024年市直学校第二轮直接招录教师预报名工作。现将预报名相关事宜公告如下： 一、招录对象和条件 市直学校第二轮直接招录教师的院校范围、资格条件、专业要求等均与首轮直招教师的相关要求一致，具体内容可登录洛阳市教育局官网“通知公告”查看《洛阳市教育局2024年洛阳市市直学校直接招录教师公告》(2024年1月3日发布)。 二、招录岗位 市直学校第二轮直接招录教师岗位共计18个，其中，高中语文2名、数学4名、英语3名、政治2名、地理1名、物理4名、音乐(国标舞)1名、心理健康1名。用人学校根据现场报名情况和毕业生质量可在计划数量范围内自行调剂招聘学科。 三、预报名方式 请符合条件且有就业意向的毕业生于3月8日前扫描下方 二维码，并如实填写个人相关信息进行预报名。此次预报名不审核、不回复、不作为应聘的必要条件，仅是对第二轮直招教师相关情况进行摸底，以便下一步工作顺利开展。 咨询电话：0379-63253196(工作时间) 2024年3月1日 ⑥