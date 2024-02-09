洛阳市税务局稽查局依法对网络主播马海涛、梁娜偷税案进行处理

近日，国家税务总局网站发布消息称，前期，国家税务总局洛阳市税务局稽查局通过精准分析，发现网络主播马海涛、梁娜夫妻二人涉嫌偷税，在国家税务总局河南省税务局稽查局指导下，依法对马海涛、梁娜二人开展了税务检查。

近日，国家税务总局网站发布消息称，前期，国家税务总局洛阳市税务局稽查局通过精准分析，发现网络主播马海涛、梁娜夫妻二人涉嫌偷税，在国家税务总局河南省税务局稽查局指导下，依法对马海涛、梁娜二人开展了税务检查。 近日，国家税务总局网站发布消息称，前期，国家税务总局洛阳市税务局稽查局通过精准分析，发现网络主播马海涛、梁娜夫妻二人涉嫌偷税，在国家税务总局河南省税务局稽查局指导下，依法对马海涛、梁娜二人开展了税务检查。 经查，马海涛、梁娜二人在2020年至2022年期间通过隐匿直播带货佣金收入、转换收入性质等手段，进行虚假申报，少缴个人所得税、增值税等税费207万元。洛阳市税务局稽查局依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定，对马海涛、梁娜二人依法追缴少缴税费、加收滞纳金并处罚款，共计317万元。日前，税务稽查部门已经依法送达《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》，马海涛、梁娜二人已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。 国家税务总局河南省税务局稽查局有关负责人表示，税务部门将进一步依法加强对网络直播行业从业人员的税收监管，依法严肃查处涉税违法行为，不断提升其税法遵从度，促进行业长期规范健康发展。⑥