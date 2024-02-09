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第十九届“玄奘之路”中欧戈壁挑战赛资格赛开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.02 17:14

　　2日，“必经之路 偃师加行”第十九届“玄奘之路”中欧戈壁挑战赛资格赛在偃师区开赛。300多名参赛选手激情昂扬、步伐铿锵，从二里头夏都遗址博物馆出发，沿着风景秀丽的伊河水岸奔跑。

　　据介绍，玄奘之路戈壁挑战赛(简称“戈赛”)是全球著名商学院和企业为参赛主体的分段多日戈壁荒漠耐力赛。旨在通过徒步穿越1300年前玄奘西行的古道，身临其境地体验“理想、行动、坚持、超越”的玄奘精神，感受丝绸之路经济文化交流和发展的历史意义。作为国内外顶级商学院中开展的一项著名体验式文化赛事，该项赛事已成功举办了18届。偃师是玄奘的故乡，每年的“玄奘之路”戈壁挑战赛，在开赛前都要来此选拔选手并进行拉练。

　　此次比赛为期两天，由中欧国际工商学院戈友会、河南省田径协会、偃师区委区政府共同主办，设30公里、10公里等不同组别项目，以二里头夏都遗址博物馆为起点，终点分别设在玄奘故里景区、伊洛河交汇处。

　　偃师区有关负责人介绍，举办本次活动旨在进一步传承、弘扬历史文化，促进玄奘故里旅游区保护性开发，把玄奘故里打造成海内外知名文旅名片，不断推动偃师和中欧国际工商学院的经济、文化交流合作走向深入。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 刘海洋 仝文慧 韩文丹)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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