出入境客流预计将大幅增加！中泰互免签证首日洛阳出入境人数超210人

3月1日中午，载有100余名旅客的乌鲁木齐航空UQ2641航班，从洛阳北郊机场起飞前往泰国曼谷，这是中国和泰国互免持有效普通护照人员签证协定生效首日，洛阳首个前往泰国的国际航班。

3月1日中午，载有100余名旅客的乌鲁木齐航空UQ2641航班，从洛阳北郊机场起飞前往泰国曼谷，这是中国和泰国互免持有效普通护照人员签证协定生效首日，洛阳首个前往泰国的国际航班。

记者从洛阳边防检查站获悉，当日，洛阳航空口岸享受互免签证出入境人数共210余人，中泰旅客比例为5.6:1。

2024年3月1日零时起，《中华人民共和国政府与泰王国政府关于互免持普通护照人员签证协定》正式生效。根据协议规定，中方持公务普通护照、普通护照人员和泰方持普通护照人员，可免签入境对方国家单次停留不超过30日(每180日累计停留不超过90日)。入境对方国家从事工作、学习、新闻报道、定居等须事先批准的活动以及拟在对方国家停留超过30日的，须在入境对方国家前办妥相应签证。

洛阳边防检查站相关负责人介绍，随着中泰免签政策的落地，出入境客流预计将大幅增加。为此，洛阳边防检查站特别选派外语能力较强的民警，为旅客提供引导、咨询等服务，进一步提升通关效率。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 王浩琦 文/图）