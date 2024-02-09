心意更重要！请让各类礼品“轻装上架”

过了正月十五，不少人感叹“年过完了”，走亲访友告一段落，屋角的年礼也正式退出“春节档”。近日，拆礼盒、卖废品成为不少家庭的日常。

过了正月十五，不少人感叹“年过完了”，走亲访友告一段落，屋角的年礼也正式退出“春节档”。近日，拆礼盒、卖废品成为不少家庭的日常。

有市民认为，在中国传统文化中，有着“礼轻情意重”的美好寓意，而一些包装精美的礼品只是美在其表，“内涵”却很小，过度包装增加了消费成本，造成资源浪费，实在没有必要。礼品应当注重“内外兼修”，让年礼回归节日本意。

年礼退出“春节档”，废品回收忙

近日的一天上午，在洛龙区政和路附近的一处废品回收点，几名居民正在排队卖废品。牛肉礼盒、水果礼盒、坚果礼盒、点心盒、牛奶箱……记者看到，在居民送来的废品中，花花绿绿的礼品包装盒占据大头，不一会儿就在一旁堆积成了“小山”。

“春节前刚把家里的废品卖了，这不，过个年又攒了一堆。”居民李老太太说，由于废品体积较大，她特意推了一辆三轮车，经过称重，她当天带来的废品卖了近20元。

“你好，请帮忙称称。”一位大爷将满载废品的自行车往前推了推，他的货品中除了年礼包装盒，还有一些空塑料瓶，但后者在价格上明显不占优势。

记者看到，回收人员将类似快递盒的原色纸箱和彩色的年礼纸箱分成两大类，并表示年礼彩色纸箱因质量不高、利用率较低等，回收价格要低于原色纸箱。

当记者预约上门回收时，回收人员摆摆手说：“这两天忙不过来，家家户户都在卖废品，如果上门回收需要再等几天。”

大包装小“内涵”，过度包装造成资源浪费

今年春节期间，话题﹟只有河南的牛奶是两箱一提﹟登上抖音热榜。

“我最近在家拆箱子拆到手疼。”家住洛龙区的张女士哭笑不得，她说，自己喜欢将食品拿出来摆到桌面上，随用随取。两箱一提的牛奶，意味着有一个手提袋、两个牛奶箱，每个箱子里都有些硬纸托，忙活半天有价值的只有20盒牛奶。

张女士说，牛肉礼盒、水果礼盒、饮品礼盒等年礼存在过度包装的现象，包装盒体积大且复杂，产品并没多少。在包装物中，还有少许泡沫箱、塑料、纺织物、瓷片等，因量少常被当成垃圾扔掉，不仅造成资源浪费，还给消费者带来经济负担。

市民徐先生也有同感。虽然已时隔半个多月，但他对一个芝麻油礼盒印象深刻。“箱子大约长60厘米、高40厘米，打开一看，里面只有两小瓶香油和一罐芝麻酱。”徐先生说，这份年礼是他提前采购的，花费约100元，原本打算送亲戚，但在归置礼品时发现这个产品不实在，“拿不出手”，只好留下自用。他认为“羊毛出在羊身上”，100元售价中有1/3是为包装买单。

“过去串亲戚，有牛皮纸包着的糕点果子，也有网兜等装着的水果罐头，拎在手里沉甸甸的，礼品是啥一眼就能看明白。现在包装越来越高档，礼品也变得越来越神秘了。”今年75岁的孙女士说，作为家中长辈，虽然礼品都是晚辈拿来孝敬她的，但她认为走亲访友联络的是感情，礼轻情意重。“有些包装复杂的年礼，看起来就不便宜，我们也不希望孩子们乱花钱。”孙女士说。

建议礼品“轻装上架”，让资源重复利用

记者在走访时发现，不少市民有“年礼过度包装”的共同感受——一方面，我们需要能拿得出手的礼品做“面子”；另一方面，更需要有与之匹配的产品做“里子”。多数市民认为，礼品应该注重“内外兼修”，包装要适可而止。对于过度包装，应制定相关规范。

其实，相关部门已经出台了相关要求，从源头限制过度包装。2021年8月，市场监管总局(国家标准委)修订发布了《限制商品过度包装要求食品和化妆品》，并于2023年9月1日起实施。其内容涵盖糕点、酒类、茶叶、饮料、保健食品等31类食品，对食品和化妆品的包装层数、空隙率和成本等方面作出明确规定。此外，相关部门还制定发布了《限制商品过度包装通则》，提出了包装应轻质化、结构简单、尺寸与形状适当等要求，鼓励采用可复用、可回收和再循环使用的材料，并对包装设计、材质和成本作出通用性规定。

“供需市场，大众的选择也会影响到市场的供应趋势。”针对可能造成的资源浪费问题，市城市管理局环境卫生服务中心垃圾分类办公室有关工作人员给出3点建议——

●在挑选礼品时，重心意不重面子。在礼品与心意相匹配的前提下，使用简单大方的礼品包装即可，过于华丽、复杂的包装只会造成礼品价格虚高和资源浪费。

●在处理礼盒包装时，注重重复使用。对于一些质量不错、可多次使用的包装，如盒子、包装袋等，尽可能多次使用，节约资源。

●日常处理垃圾时应注意分类投放。众所周知，垃圾是放错了地方的资源。为了更好地将垃圾进行资源化利用和无害化处理，对于无法重复使用的包装，一定要分类投放。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）