“开学第一课”走进田间地头

“体验后才知道，种地不仅需要力气，还需要科学技术的支撑。”“植物原来是这样生长的，太神奇了！”近日，一堂田间地头的“开学第一课”在孟津区十里香研学基地进行。
“体验后才知道，种地不仅需要力气，还需要科学技术的支撑。”“植物原来是这样生长的，太神奇了！”近日，一堂田间地头的“开学第一课”在孟津区十里香研学基地进行。
“体验后才知道，种地不仅需要力气，还需要科学技术的支撑。”“植物原来是这样生长的，太神奇了！”近日，一堂田间地头的“开学第一课”在孟津区十里香研学基地进行。
基地负责人表示，田间地头的“开学第一课”有助于打破书本与现实生活的界限，培养学生正确的劳动价值观和良好的劳动品质，让孩子们在劳作中感受“种子”的力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郭岩 摄影报道)
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