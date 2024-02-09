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洛阳丝绸走出国门讲述“中国故事”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.02 17:14

　　桑蚕丝柔软光滑，牡丹花雍容华贵，淡淡香气沁人心脾……近日，在意大利米兰举办的第61届国际纱线和纤维展上，来自嵩县的丝绸产品惊艳亮相，受到众多参展客商追捧。

　　“这是我们最新研发的专利产品——牡丹花香丝绸制品，大家看到的是‘国色天香系列’丝巾、面纱。”在展会现场，洛阳新嵩州丝绸科技有限公司(以下简称嵩州丝绸)负责人楚小莉信心满满，向围观的客商介绍来自洛阳的“古典美”。楚小莉介绍，因为采用了特殊工艺，丝绸上的牡丹花散发着独特的香气，让不少欧洲客商倍感新奇。

　　受意大利国家贸易委邀请，嵩州丝绸成为中国参加此次展会的7家企业之一，楚小莉“发展桑蚕事业，让丝绸重归丝路”的心愿得以实现。“丝绸之路从中国一直延伸至意大利，以丝绸产品为代表的中国纺织品，成为文明交流的纽带。”楚小莉说。

　　嵩州丝绸的展位，从产品到工作人员，都透出“文化自信”。楚小莉特意换上了马面裙、大袖衫，汉服与丝绸产品相得益彰，共同讲述“中国故事”。

　　洛阳丝绸亮相国际舞台，是桑蚕产业链延伸的体现。从2019年至今，依托嵩县传统的桑蚕产业基础，楚小莉和同事们着力打造“桑蚕小镇”和“嵩州丝绸”品牌。在河南农业大学、省农科院等的技术支持下，他们在嵩县栽植高产优质嫁接桑树新品种“农桑14”“苏豪钟晔”等，创新推出“农企共建桑园”模式。同时，他们在陆浑水库附近打造三产融合的桑蚕小镇，带动周边8个乡镇的农户种桑养蚕，桑树种植面积达2.3万亩，相关农户户均年收入可增加万余元。桑蚕小镇集研学、采摘、露营于一体，带动软籽石榴、猕猴桃和辣椒等特色产业发展，年均接待游客达10万人次，蹚出了农文旅融合发展的新路子。

　　展会结束，嵩州丝绸收获颇丰，不少国外客商向楚小莉表达了合作意向。楚小莉说，下一步，他们将结合洛阳历史文化研发更多产品，在传统与时尚的融合中，用丝绸为大家打开了解古都洛阳的窗口。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 赵明辰 王博)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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