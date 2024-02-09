“3·1”国际民防日系列宣传活动举行

昨日是第52个国际民防日，我市举行2024年“3·1”国际民防日系列宣传活动，通过多种形式，普及防灾减灾知识，提升群众民防意识和自救互救能力。

昨日是第52个国际民防日，我市举行2024年“3·1”国际民防日系列宣传活动，通过多种形式，普及防灾减灾知识，提升群众民防意识和自救互救能力。此次活动由市国动办主办，在应天门北广场、上海市场爱尚街人防纳凉服务站、老城地下商城人防纳凉服务站同步举行。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王晓鹂 摄影报道)