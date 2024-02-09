快讯！女企业家助力经济高质量发展论坛在洛举办

2日上午，女企业家助力经济高质量发展论坛在洛阳举办。

2日上午，女企业家助力经济高质量发展论坛在洛阳举办。 2日上午，女企业家助力经济高质量发展论坛在洛阳举办。 论坛上，女企业家代表们通过讲述自己的创新创业故事，共同探讨新时代助力经济高质量发展新路径。 此次论坛由洛阳市委统战部、市妇联、市台办、市科技局、市工信局、市工商联、市民营经济发展促进中心主办，旨在搭建女企业家交流合作平台，进一步激发民营经济发展活力，凝聚民营经济中广大优秀女性“全力拼经济”的广泛共识，为助力全市经济高质量发展贡献巾帼力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 蒋颖颖 文/图)