趣味投壶、变废为宝 洛阳多个社区上演生动“垃圾分类课”

垃圾分类“投壶”、把代表各类垃圾的沙包送回正确的“家”……为庆祝《河南省垃圾分类管理办法》实行两周年，3月1日，洛阳市环境卫生服务中心组织各区环卫部门进社区，开展主题宣传活动。
垃圾分类“投壶”、把代表各类垃圾的沙包送回正确的“家”……为庆祝《河南省垃圾分类管理办法》实行两周年，3月1日，洛阳市环境卫生服务中心组织各区环卫部门进社区，开展主题宣传活动。
垃圾分类“投壶”、把代表各类垃圾的沙包送回正确的“家”……为庆祝《河南省垃圾分类管理办法》实行两周年，3月1日，洛阳市环境卫生服务中心组织各区环卫部门进社区，开展主题宣传活动。
活动现场，工作人员和垃圾分类志愿者通过变废为宝、投一投游戏等趣味互动，向市民普及生活垃圾分类相关知识，提高市民对垃圾分类工作的知晓率和参与率，并发放《河南省垃圾分类管理办法》等各类宣传材料6000余份。
据悉，下一步，该中心将继续组织各区相关单位通过入户上门、发放宣传手册、小区宣传活动、物业培训等多种形式，对《河南省生活垃圾分类管理办法》进行广泛宣传，使市民增强垃圾分类意识，自觉参与垃圾分类行动中来。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 崔增光 文/图)
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