洛阳登记持证听力残疾人22576名

3月3日是第25个“全国爱耳日”，主题是“科技助听，共享美好生活”。昨日，市残联在周王城广场开展主题宣传和义诊活动。记者从现场获悉，目前，我市共有22576名持残疾人证的听力残疾人，其中60岁以上13333人，占比超过50%。

3月3日是第25个“全国爱耳日”，主题是“科技助听，共享美好生活”。昨日，市残联在周王城广场开展主题宣传和义诊活动。记者从现场获悉，目前，我市共有22576名持残疾人证的听力残疾人，其中60岁以上13333人，占比超过50%。

专家介绍，老年性耳聋是指随着年龄增长逐渐发生的进行性听力减弱、重者可致全聋的一种老年性疾病，是人体听觉器官老化的表现。老年性耳聋不仅是生理疾病，还会影响交流，导致诸多问题。

70多岁老人听力下降生活受到影响

市民秦先生一大早就来到周王城广场，在志愿者的帮助下进行听力检测，并咨询耳鼻喉科医生。

“从5年前开始，我感觉听力下降得越来越厉害。”秦先生今年70多岁，总的来说身体不错，就是听力每况愈下。

秦先生说，对于听力下降，他刚开始没太当回事儿，只是觉得自己年纪大了，有点儿耳背很正常。时间一长，秦先生发现，自己听不清别人说话，很耽误事儿。

通常情况下，65岁至75岁的老人听障问题发病率在60%左右。老年性耳聋的出现年龄与发展速度因人而异。

老年性耳聋不仅是生理疾病

“别人说话声音小听不到，可声音大了又觉得吵。”河南科技大学第二附属医院耳鼻咽喉科副主任医师孙小龙介绍，老年性耳聋不仅是生理疾病，还会因为“听得见声音却听不清内容”而影响日常交流，继而出现社会孤立感、生活质量下降、情感障碍等问题。

在活动现场，一家助听器销售企业负责人曹希国说，在其日常接触的听力残疾老人中，不少人会变得孤僻，时间长了容易出现认知障碍、社交恐惧等问题。此外，听力下降到一定程度，还会导致阿尔茨海默病患病率上升。

“人到晚年，容易因为社会地位改变、身体衰弱等，担心被别人瞧不起，产生自卑感。”孙小龙说，老人会因为耳聋变得多疑，出现比较严重的心理障碍。耳聋的老人会更加在意他人对自己的态度，会对一个不起眼儿的动作产生一连串猜想，甚至会对他人产生敌意，引发多疑症，家庭和社会应提高警惕。

预防老年性耳聋应多管齐下

孙小龙说，一旦老人出现听力问题，应马上到医院的耳鼻咽喉科就诊，进行耳镜检查、听力学检查等相关耳科检查，他建议——

在治疗方面，要慎用或禁用对听觉神经有损害的药物，如氨基糖甙类抗生素；要配合中西药治疗，合理使用中药、血管扩张剂等药物。

在生活方面，不要随便掏耳朵，可经常按摩耳朵，促进内耳血液循环。

在饮食方面，最好忌烟酒，少喝浓茶、咖啡等饮料，多吃富含锌、铁、钙的食物，减少脂肪摄入。

在心理方面，保持良好的精神状态，积极参加社会活动。

当耳聋达到一定程度时，可戴适当型号的助听器。戴助听器效果差者，可以考虑植入人工耳蜗。

老年性耳聋患者应及时办理听力残疾人证

“随着老龄化比重越来越大，老年性耳聋导致的听力残疾者逐渐增多。”市残联相关负责人说，对老年性耳聋患者来说，听力残疾人证是方便他们日常生活的重要证件，应及时办理。

目前，按照办证流程，办理残疾人证时需携带户口簿、本人身份证及监护人身份证(均需原件及复印件)，另外还需要两英寸白底照片3张、相关病例资料。办理者可到各县区残联办证科，详细咨询办证流程及相关事宜。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 田淑月)