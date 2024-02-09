3月1日，在洛龙区泉舜广场举行的2024年洛阳市“春风行动”重点企业保障用工专场招聘会人气火爆，100家企业提供3000余个工作岗位，吸引4857人参与，共有1165人初步达成就业意向。
3月1日，在洛龙区泉舜广场举行的2024年洛阳市“春风行动”重点企业保障用工专场招聘会人气火爆，100家企业提供3000余个工作岗位，吸引4857人参与，共有1165人初步达成就业意向。
3月1日，在洛龙区泉舜广场举行的2024年洛阳市“春风行动”重点企业保障用工专场招聘会人气火爆，100家企业提供3000余个工作岗位，吸引4857人参与，共有1165人初步达成就业意向。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 秦梦鸽 摄影报道）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605