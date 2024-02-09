3月1日，在洛龙区泉舜广场举行的2024年洛阳市“春风行动”重点企业保障用工专场招聘会人气火爆，100家企业提供3000余个工作岗位，吸引4857人参与，共有1165人初步达成就业意向。

3月1日，在洛龙区泉舜广场举行的2024年洛阳市“春风行动”重点企业保障用工专场招聘会人气火爆，100家企业提供3000余个工作岗位，吸引4857人参与，共有1165人初步达成就业意向。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 秦梦鸽 摄影报道）