“患”位思考 让就医体验更好

推行一站式门诊综合服务，“业务分散办理”变为“业务统一办理”；检验结果线上互认，避免不必要的重复检验；利用“互联网+”，提供专业、便捷的上门护理服务……看晚报，日前，市委改革办、市卫健委、市医保局联合推出“便民就医优流程”七项举措，令人期待。

推行一站式门诊综合服务，“业务分散办理”变为“业务统一办理”；检验结果线上互认，避免不必要的重复检验；利用“互联网+”，提供专业、便捷的上门护理服务……看晚报，日前，市委改革办、市卫健委、市医保局联合推出“便民就医优流程”七项举措，令人期待。

就医路上，一点点改变，就能为患者带来很多暖意。这些年，为了进一步解决群众就医的急难愁盼问题，改善全过程就医感受，提升患者体验，各医疗机构纷纷推出各种便民利民举措，取得显著成效，赢得广泛好评，但不可否认的是，在现实中，仍有不少不便亟待解决。比如，病历打印、取检查表、导诊咨询等，业务越来越精细，可随之而来的是窗口越来越多、路程越来越长。办一件事，楼上楼下来回跑，搞得人晕头转向，尤其是对腿脚不便的老年人来说，着实难言友好，加上医院周边交通堵塞、停车困难、个性化护理服务供给不足等，这些老百姓就医路上的绊脚石，免不了被患者及其家属“吐槽”。

我市这次推出的“便民就医优流程”七项举措，正是瞄准了老百姓就医路上的堵点、烦点、难点、痛点，逐一击破。比如床位短缺，提出在保障医疗质量的前提下办理“预住院”，缩短待床时间，提高运行效率，减轻费用负担；比如重复检验，目前全省三级医疗机构(含中医、妇幼)和所有县域医疗中心已实现线上检验结果互认，并且项目范围将进一步扩大；比如患者康复出院却行动不便，我市将推行非急救医疗转运服务，确保患者回家方便安全……应该说，这是一种真正的“患”位思考，坚持问题导向和效果导向，从患者的角度，针对就诊前到出院后的各个环节，这七项举措可谓是全链条、全覆盖、全程式改善就医感受。这既是推动医疗服务高质量发展的题中应有之义，也是以便民“小切口”撬动就医“大民生”的方法和举措。

其实，从患者的角度思考，提供舒心的就医服务，正是破解“看病烦”问题的一剂良药。今天的洛阳，一大批优质医疗资源加速汇聚，一个个“15分钟医保服务圈”正在形成，一所所“老年门诊”进入社区。我们期待医疗机构在改善就医体验中，推出更多温暖的细节，让老百姓的就医路走得更舒心！(洛谭)