伊滨区出台政策：新建酒店最高可享5600万元专项资金扶持

记者1日从伊滨区商务局获悉，该区出台《鼓励投资建设高端酒店扶持政策》，新建酒店最高可享5600万元专项资金扶持。

记者1日从伊滨区商务局获悉，该区出台《鼓励投资建设高端酒店扶持政策》，新建酒店最高可享5600万元专项资金扶持。

按照扶持政策，在伊滨区投资建设或改造提升，按四星及以上标准建成营业的酒店，可享受专项资金扶持等政策。专项资金由新建酒店建设补贴和运营补贴组成，政策有效期为3年。

新建酒店建设补贴

对在伊滨区购置土地新建四星标准及以上酒店的前3家，建筑面积超过2万平方米的，根据建筑面积，四星标准酒店按照1500元/平方米、五星标准酒店按照2500元/平方米的标准进行补贴。

第一家购置土地新建四星标准酒店的，补贴金额不超过3000万元；新建五星标准酒店的，补贴金额不超过5000万元。

第二家购置土地新建四星标准酒店的，补贴金额不超过2500万元；新建五星标准酒店的，补贴金额不超过4000万元。

第三家购置土地新建四星标准酒店的，补贴金额不超过2000万元；新建五星标准酒店的，补贴金额不超过3000万元。

以上补贴提及的四星、五星标准酒店累计补贴前3家，四星标准酒店补贴不超过2家。

运营补贴

对于新建、改造提升的前3家四星、五星标准酒店，建筑面积超过2万平方米的，营业后连续3年给予运营补贴，每年补贴金额为200万元。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张若含)