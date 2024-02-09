“大咖”作演讲 点亮科学梦

昨日上午，洛阳市科普进校园活动启动仪式在市第二高级中学举办。在首场科普活动中，中国工程院院士樊会涛为该校师生带来了以《知识就是力量》为题的科普演讲。

昨日上午，洛阳市科普进校园活动启动仪式在市第二高级中学举办。在首场科普活动中，中国工程院院士樊会涛为该校师生带来了以《知识就是力量》为题的科普演讲。

该活动由市科协、市教育局、市科技局、共青团洛阳市委等主办。在科普演讲中，樊会涛以“科学家的故事”“学习工作的感悟”“寄语同学们”三个部分，分享自己对科学家精神、航空报国、个人学习成长等的理解和体会。樊会涛其心拳拳、其情切切，演讲博得现场雷鸣般的掌声。

按照有关方案部署，今年我市各县区将开展20次以上科普进校园活动，充分激发中小学生对科学的兴趣，在孩子们心中种下科学的种子，助力全市中小学科技教育工作水平和青少年科学素质提升。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郭逸心 文/图）